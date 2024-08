Sandra Bullock sa po smrti svojho partnera stiahla z očí verejnosti. Teraz však oznámila nečakanú správu a mnohých ľudí potešila

Vyzerá to tak, že obľúbená herečka je konečne pripravená vrátiť sa pred kamery. Po niekoľkoročnej pauze, počas ktorej sa vyrovnávala s hroznou stratou, by herečka mala opäť naplno rozbehnúť svoju kariéru.

Ako informuje portál Mirror, podľa zdrojov blízkych herečke sa vraj Sandra Bullock pripravuje na návrat na výslnie po dvojročnej prestávke, počas ktorej sa venovala rodine a smútku nad stratou milovaného Bryana Randalla. Päťdesiatsedemročný fotograf zomrel takmer pred rokom po boji s ALS.

Je pripravená vrátiť sa

Zdroj prezradil návrat Bullockovej magazínu US Weekly: „Postupne sa vracia do verejného života.“ To však nie je jediné, čo prezradil. „Je nadšená z toho, čo ju čaká v budúcnosti. Je pripravená vrátiť sa do hry,“ tvrdil zdroj.

Ďalší zdroj z jej okolia poukázal na to, ako si herečka, ktorá začiatkom mesiaca dovŕšila 60 rokov, prešla ťažkými chvíľami, keď sa vyrovnávala so smrťou svojho partnera, a rozhodla sa dočasne odstúpiť od svojej kariéry v záujme svojej rodiny. Zdroj prezradil: „Sandra potrebovala prestávku, aby mohla byť so svojou rodinou a Bryanom.“

Potrebovala pauzu

Hviezda filmu Návrh pred touto prestávkou priznala, že sa cítila „taká vyhorená“ počas propagácie svojho filmu The Lost City, ktorá prišla pred uvedením jej filmu Bullet Train. Vyjadrila túžbu tráviť čas so svojimi deťmi a uniknúť náročnému rozvrhu natáčania.

V roku 2022 Sandra priznala: „Som taká vyhorená. Som taká unavená a nie som schopná robiť zdravé, rozumné rozhodnutia a viem to. Chcem byť 24 hodín denne, 7 dní v týždni so svojimi deťmi a rodinou. To je to, kde budem nejaký čas.“