Šampionát Super Bowl môže rozpútať peklo. Cez víkend sa mohli nakaziť všetci zúčastnení, hovoria lekári

Situácia je stále kritická, no tisícky fanúšikov si nemohli nechať ujsť športový šampionát Super Bowl. Odborníci sa preto obávajú, že udalosť sa stane nekontrolovateľným zdrojom šírenia nákazy. Myslia si, že na víkendovom podujatí sa mohli nakaziť všetci zúčastnení.

Obmedzený počet divákov podľa lekárov nestačí

Americká Tampa počas posledného víkendu ožila tisíckami fanúšikov. 25 000 ľudí si prišlo oddýchnuť na športové podujatie Super Bowl, lekári sa však obávajú najhoršieho. Na papieroch sa zdá, že je všetko v poriadku a nákazu sa podarí udržať vďaka opatreniam na uzde, realita je však celkom iná, píše portál Science Alert. Hráči a tréneri Tampa Bay Buccaneers aj Kansas City Chiefs boli počas celej sezóny testovaní aj dvakrát denne, píše ESPN.

Na štadión malo povolený vstup 25 000 fanúšikov, pričom sedadiel je 75 000. 30-tisíc sedadiel obsadili kartónové atrapy. Aj keď by však opatrenia mali byť zdanlivo dostatočné, lekár Peter Chin-Hong sa pre The New York Times vyjadril, že s vysokou pravdepodobnosťou stačiť nebudú. Dodáva, že zo všetkých zúčastnených bolo približne 7 500 zdravotníkov, ktorí už boli riadne zaočkovaní. Ostatní účastníci však očkovaní neboli a dokonca sa od nich nevyžadoval ani negatívny test na koronavírus.

Výhodu mal predstavovať fakt, že je štadión otvorený, bezpečnosť však podľa lekárov nezaručí ani to, že sa podujatie neodohráva v uzavretom priestore. Navyše, diváci mohli pokojne popíjať alkohol. Pri tisíckach pripitých kričiacich ľudí je pravdepodobné, že časť z nich nariadenia dodržiavať nebude, píše Business Insider.

Vrásky na čele robí odborníkom aj nová mutácia

Aj keď sú medzi divákmi rozostupy, vďaka kričaniu sa koronavírus šíri kvapôčkami rýchlejšie a vzdialenosť dvoch metrov poľahky prekoná. Okrem toho, hra trvala takmer štyri hodiny. Čím dlhšie je človek vírusu vystavený, tým je vyššia pravdepodobnosť, že sa nakazí. Nevýhodou je aj to, že podujatie sa konalo na Floride, ktorá ešte stále bojuje s obrovským množstvom nových prípadov. Nedeľa bola už 40. dňom v poradí, kedy sa denný prírastok úmrtí pohyboval v trojciferných číslach, píše portál The Miami- Herald.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb zas uvádza, že vrásky na čele robí odborníkom aj nová mutácia koronavírusu. Práve Florida patrí medzi krajiny, kde sa britská mutácia vyskytuje v najhojnejšom počte. Chin-Hong sa obáva, že vďaka tomu bude nakazených ešte viac a vakcína nebude účinná do takej miery, ako by si odborníci želali.

Navyše, odborníci stanovili opatrenia týkajúce sa samotného športového podujatia. Nemôžu však byť všade a kontrolovať, ako sa budú ľudia správať v otvorených podnikoch či počas osláv vo svojich domácnostiach. Už tesne po zápase však bolo jasné, že obmedzený počet ľudí či rúška na oslavách nebudú samozrejmosťou.