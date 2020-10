Samoliečiteľ Kotleba: Najskôr vyskúšal dostupné lieky a keď zlyhali aj homeopatiká, liečil sa vodkou

Poslanec Národnej rady Marian Kotleba mal pozitívny test na nový koronavírus. Informoval o tom na sociálnej sieti ešte minulý týždeň. V najnovšom videu opisuje priebeh svojej liečby aj to, ako koronavírus zvládal.

Hneď na úvod videa, ktoré Marian Kotleba zverejnil včera vo večerných hodinách na Facebooku vysvetľuje, ako sa koronavírusom nakazil. Podľa názoru autora článku je prinajmenšom unikátne, akou rýchlosťou sa u neho vírus prejavil. Keď prišiel na súdne pojednávanie, teplotu mal v norme a cítil sa dobre. Postupom času sa sťažoval že mu teplota stúpa (vraj až o dva stupne), závery z jeho strany boli jasné, nakazil sa na pojednávaní, príznaky mal takmer okamžite do niekoľkých hodín.

Samozrejme, nevylučujeme, že sa nakazil práve na pojednávaní, keďže sa tam s ním nachádzali aj osoby, ktoré mali neskôr pozitívny test. Spôsob, akým o tom však predseda ĽSNS informoval mal skôr poukázať na to, že mu nebolo vyhovené v jeho pripomienke, aby sa súdne pojednávanie odročilo. Nakoniec znel neprávoplatný verdikt jasne. V kauze rozdávania kontroverzných šekov na sumu 1488 eur je vinný.

Vyliečila ho až vodka

Vo videu popisuje Marian Kotleba priebeh svojej liečby. Naordinoval si bežné lieky, sirup na kašeľ, dokonca aj homeopatiká. Keď aj tie zlyhali, začal sa liečiť vodkou, ktorú si miešal práve so sirupom a ordinoval si tento “nápoj” podľa pocitu. Zarážajúce bolo, že spomenul lekára z Roosveltovej nemocnice, ktorý mu vraj takúto domácu liečbu schválil a poslancovi odporučil, aby svoje poznatky ďalej šíril medzi ľudí.

Samozrejme, nebudeme sa tváriť, že na Slovensku je poldeci alkoholu na črevné alebo iné ľahšie zdravotné ťažkosti rarita. Liečiť však koronavírus vodkou a informovať o tom verejnosť však rarita je, Kotlebovi vlastná. Vo videu aj vysvetlil, že nebol v kritickom stave a ani sa nenachádzal na JIS-ke. Opäť zdôraznil, že pri koronavíruse nie je dôvod na paniku, zľahčoval celú tému, COVID-19 znovu označil za projekt. Vláda a zdravotníci podľa neho majú liečiť len rizikové skupiny. Kritizoval tak nariadenia, ktoré momentálne na Slovensku platia.

V závere videa vysvetľuje, čo znamená slovo korona. V niektorých významoch je to “kráľovná”, ktorej sa teraz všetci klaniame. Podľa Kotlebu nie je náhoda, že v čase najväčších kresťanských sviatkov platia najprísnejšie opatrenia. Podľa neho sú neprimerané a ak by bola vo vláde strana ĽSNS, bolo by všetko inak. Ľuďom by zadarmo rozdávali vitamínové balíčky a zrekonštruovali by okresné nemocnice. “Pandémia je vymyslená a berie nám naše občianske práva a slobody, uzavrel Kotleba.