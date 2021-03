Rytmus aj Separ zdieľali na Instagrame hoaxy. Video šíri zavádzajúce informácie o úmrtiach po očkovaní

Polícia upozorňuje verejnosť na video z Českej republiky, ktoré šíry hoaxy o úmrtiach po očkovaní na COVID-19 a ďalšie zavádzajúce informácie.

Ako ďalej polícia informuje vo svojom profile Hoaxy a podvody – Polícia SR, video publikoval na sociálnej sieti aj spevák Patrik Vrbovský (Rytmus, pozn. SITA), ktorý ho však medzičasom zmazal s tým, že si neskontroloval zdroj. Nahrávku fanúšikom šíril a potom zmazal aj spevák Michael Kmeť, vystupujúci pod menom Separ.

ROZMOHL SE NÁM TADY TAKOVÝ NEŠVAR: ČESKÉ VIDEO PLNÉ BLUDOV SA INSTAGRAMOM ŠÍRI RAKETOVOU RÝCHLOSŤOU, ŠÍRILI HO AJ… Uverejnil používateľ Hoaxy a podvody – Polícia SR Streda 24. marca 2021

Nemenovaná žena je vraj zdravotná sestra

Na videu podľa polície nemenovaná žena predstaví inú nemenovanú ženu s tým, že je vraj zdravotná sestra. „A táto druhá nemenovaná žena povie, že v nemocnici je svedkom toho, že ľudia majú bakteriálne zápaly pľúc, že pacienti v nemocniciach sú chorí aj preto, lebo nosia rúška, že pozná nemenovaného pracovníka pražskej záchranky, ktorý tvrdí, že v Prahe údajne zomreli po vakcínach desiatky ľudí, a že v antigénových testoch je napustený koronavírus,” uvádza polícia.

V tejto súvislosti policajti pripomínajú napríklad to, že COVID-19 nie je spôsobený baktériami, ale ide o vírusové ochorenie. Pokiaľ ide o rúška, tie podľa polície nespôsobujú vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemajú dopad na zdravie osoby. „Vzhľadom na to, že bežne používané rúška nepriliehajú k tvári nepriedušne, nevzniká v oblasti zakrytej rúškom vysoká koncentrácia CO2, ktorá by mohla mať negatívny dopad na zdravie,” uvádza polícia. Respirátory podľa polície zase pred uvedením na trh museli prejsť testovaním a nezávislé testy následne potvrdili ich bezpečnosť.

Pokiaľ ide o očkovanie, pri všetkých schválených vakcínach sú podľa polície určité rozdiely či už v účinnej látke, pomocných látkach, skladovaní alebo rozostupe medzi dávkami. „Nedá sa však povedať, ktorá z nich je najlepšia. Všetky vakcíny registrované v EÚ musia spĺňať prísne požiadavky na bezpečnosť, účinnosť a kvalitu a prechádzajú podrobným procesom registrácie,” zdôrazňujú policajti.

Zároveň zdôrazňujú, že zloženie vakcín, ktoré už boli Európskou liekovou agentúrou schválené ako bezpečné, ako aj vysvetlenie ako fungujú a akú majú účinnosť je možné nájsť na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk alebo na ich facebookovej stránke. Polícia dodáva, že pokiaľ by antigénové testy boli napustené koronavírusom, po plošných testovaniach by boli milióny nakazených.