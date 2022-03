Ruskí vojaci ju hodiny brutálne znásilňovali, striedali sa jeden po druhom. Počula pri tom, ako jej 4-ročný syn plače

The Times priniesol silnú spoveď ukrajinskej ženy, ktorá bola brutálne znásilňovaná skupinou ruských vojakov, navyše priamo v prítomnosti jej syna. Ukazuje ďalšiu temnú stránku vojny, pri ktorej sa nevinné ženy stávajú obeťami násilníkov a nie je nikto, kto by ich v tejto situácii ochránil. Jej manžel by sa o to minimálne pokúsil, keby ho predtým bez ľútosti nezavraždili.

33-ročná žena nazývaná Natalya prvýkrát od tohto incidentu prehovorila a magazínu opísala celú hrôzu, ktorej obeťou sa stala. Z pochopiteľných dôvodov jej skutočné meno, rovnako ako aj meno jej rodiny, nebolo zverejnené a dostali prezývky. Na prípad už pred niekoľkými dňami upozornila poslankyňa ukrajinského parlamentu Maria Mezentseva a zároveň bol odovzdaný do rúk polície.

Ruskí vojaci znásilňujú ukrajinské ženy. A nie, nestáva sa to náhodou

Doteraz bolo známe, že vojaci pod vplyvom alkoholu vtrhli do domu civilistov a muža zastrelili. Ženu následne niekoľkokrát znásilnili a svedkom tohto ohavného činu sa stalo jej maloleté dieťa. Po útoku sa mal vojak dieťaťu vyhrážať. Znásilnenie a sexuálne násilie je považované za vojnový zločin, je to jasné porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Viac o tejto téme sa dozviete v našom článku nižšie.

Natalya počula niekoľko výstrelov pred ich domom už počas dňa, 9. marca. Keď vyšla so svojím manželom von, videla, že skupina ruských vojakov zastrelila ich psa. Vojaci boli síce agresívni, no odišli. Neskôr večer sa vrátili a nastalo peklo. Kvôli hluku vyšiel ako prvý von Natalyin manžel, ktorý sa však už dnu k žene a malému dieťaťu nevrátil. Potom prišlo aj na ňu.

Vyhrážali sa jej vystrelením mozgu pred 4-ročným synom

Ako uvádza Daily Mail, Natalya bola niekoľko hodín skupinovo znásilňovaná opitými ruskými vojakmi po tom, ako zastrelili jej manžela Andreja. Jej štvorročný syn Oleksii sa počas tohto brutálneho činu s plačom skrýval v kotolni.

Jeden z vojakov sa jej predstavil ako ruský veliteľ Michail Romanov a druhý, ktorý bol na mieste prítomný s ním, už na prvý pohľad pôsobil mladšie. Namieril jej zbraň k hlave. „Radšej buď ticho, inak dostanem tvoje dieťa a uvidí mozog svojej mamy roztrieštený po celom dome,“ adresoval jej vyhrážky, prezradila pre The Times.

Celé hodiny ju znásilňovali, počula pri tom plač svojho syna

Nemala inú možnosť, ako sa podriadiť dvojici násilníckych vojakov, ktorí mohli ublížiť jej synovi. Neubránila sa im a začali ju znásilňovať, čo trvalo niekoľko hodín. Kým bola sexuálne zneužívaná Rusmi, počula plač svojho syna. V znásilňovaní sa striedali jeden po druhom.

Keď opustili jej dom, ešte ani zďaleka nebolo všetkému koniec. Po chvíli sa vrátili a v znásilňovaní pokračovali. Tento scenár sa zopakoval ešte raz.

Nedokáže synovi povedať, že svojho otca už neuvidí

Chlapec sa z incidentu stále nespamätal a Natalya mu ešte nedokáže vysvetliť, že jeho otec bol zabitý. Dokonca ju pri nákupe v obchode prosí, aby pre otca kúpili šišky.

Tento incident nie je ani zďaleka prvým podobným, ktorý sa na Ukrajine v uplynulých týždňoch odohral. Zaznamenané boli napríklad aj hromadné znásilnenia starších žien. V tomto prípade nemožno hovoriť o omyle pri útoku na civilistov. Ide o nehumánne cielené zámery, ktoré sú smutnou súčasťou aj vojny na Ukrajine.