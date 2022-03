Znásilnili ju pred očami dieťaťa. Príbehy o zverstvách ruských vojakov sa množia, môže ísť o súčasť ich taktiky

Zamysleli ste sa už nad tým, ako je možné, že počas vojny sa aj z obyčajného človeka stane niekto, kto je schopný znásilňovať a vraždiť? Takéto zverstvá sa dejú aj teraz, počas vojny, ktorú rozpútalo Rusko. Ľudia prichádzajú neraz nielen o svoje domovy, ale najmä o dôstojnosť a o život.

Ženu znásilnili pred očami jej dieťaťa

Ukrajinské úrady upozorňujú na nehorázne správanie ruských vojakov. Ako píše portál The Guardian, počas invázií na mestá sexuálne obťažujú a znásilňujú ženy. Poslankyňa ukrajinského parlamentu Maria Mezentseva upozornila na prípad, ktorý sa odohral neďaleko Kyjeva. Ruskí vojaci znásilnil ženu priamo pred očami jej dieťaťa. Prípad bol odovzdaný do rúk polície a na násilníka bol vydaný zatykač.

Detaily prípadu zverejnené neboli. Vie sa však, že vojaci pod vplyvom alkoholu vtrhli do domu civilistov a muža zastrelili. Ženu následne niekoľkokrát znásilnili a svedkom tohto ohavného činu sa stalo jej maloleté dieťa. Po útoku sa mal vojak dieťaťu vyhrážať. Znásilnenie a sexuálne násilie je považované za vojnový zločin, je to jasné porušenie medzinárodného humanitárneho práva.

Ako informuje portál The Independent, o tomto prípade sa síce diskutuje aj v médiách, v skutočnosti však neľudskému zaobchádzaniu čelí množstvo žien. Mezentseva trvá na tom, že za žiadnych okolností nebude mlčať, svet by mal vedieť o hrôzach, ktoré sa bez príčiny páchajú na civilistoch. Množstvo z obetí sa neodváži hovoriť o tom, čo sa udialo. Mezentseva však dúfa, že keď príde vhodný čas, nájdu odvahu hovoriť o tom.

Zaznamenané boli aj hromadné znásilnenia starších žien

Už samotná vojna je celoživotnou traumou. Pre ženu, ale aj pre dieťa však bude nesmierne náročné zmieriť sa s násilím, ktoré prežili. Poslankyňa upozornila nielen na násilie páchané na ženách, ale aj na to, že ruskí vojaci strieľajú na civilistov, ktorí boli nútení vyhľadať humanitárnu pomoc. Takýmto konaním prekračujú Rusi akékoľvek hranice, v takých prípadoch ani náhodou proti sebe v boji nestojí vojak proti vojakovi.

Podľa portálu The Guardian dochádza na Ukrajine aj k hromadným znásilneniam. V ohrození sa ocitajú aj staršie ženy, ktoré sa nedokážu ubrániť ani ujsť. Niektoré z nich ruskí vojaci po znásilnení popravia, aby o napáchaných krutostiach nemohli hovoriť. Ženy, ktoré ostanú nažive, sa s traumou neraz nedokážu vyrovnať a napokon si siahnu na život.

Informácie o znásilneniach potvrdil aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Je ťažké hovoriť o uplatňovaní medzinárodného práva, keď na ukrajinské mestá padajú bomby a vojaci v okupovaných mestách znásilňujú ženy, vyjadril sa podľa portálu Global News. Rusko sa k incidentom odmieta vyjadriť. Minister však trvá na tom, že všetky obete by sa mali dočkať spravodlivosti.

Bombardujú školy, nemocnice, vraždia civilistov

Podľa portálu Organizácie spojených národov sa útoky na civilistov odohrávali už krátko po vypuknutí invázie. Už po dvoch týždňoch začali Rusi bombardovať školy, nemocnice, ale aj škôlky. Kazetové pumy (bomby obsahujúce väčšie množstvo menších bômb), zhadzovali vojaci aj na husto osídlené oblasti. Už začiatkom marca prišli o život stovky civilistov a najmenej tisíc bolo ranených.

47 civilistov zomrelo začiatkom marca v Černigove po tom, čo ruské bomby zasiahli dve školy a niekoľko obytných budov. O týždeň neskôr bomby zasiahli mariupoľskú nemocnicu. Odvtedy sa situácia stále nezlepšuje. Svetová zdravotnícka organizácia odsúdila aj útok na psychiatrickú nemocnicu neďaleko Charkova. V tom čase sa v nej nachádzalo 300 pacientov, pričom najmenej 50 z nich bolo imobilných.

WHO zaznamenalo najmenej 43 útokov na rôzne zdravotnícke zariadenia. Nielen znásilňovanie, ale aj útoky na civilné objekty sa pritom považujú za vojnový zločin. Portál The Conversation prirovnáva hrôzy páchané ruskými vojakmi k zverstvám, k akým sa uchyľovali Nemci počas druhej svetovej vojny. Podľa odborníkov Nemcov hnevalo, že sa stretli s nečakaným odporom. Rovnako ruskí vojaci nerátali s tým, že Ukrajinci budú odolávať tak dlho, ich frustrácia preto každým dňom narastá. Následkom toho sa vojaci správajú čoraz viac nevypočítateľne a pribúda množstvo civilných obetí.

Útoky na civilistov nie sú omylom, ale zámerom

Ukrajinský novinár Stanislav Aseyev padol na dva a pol roka do ruského zajatia po tom, čo ruskí separatisti ovládli Donbas. Súčasnú situáciu sleduje s absolútnou hrôzou. Toto sa deje vždy, keď mesto ovládnu ruskí okupanti. Tam, kde to kedysi žilo kultúrou, ostane len čierna diera plná bezprávia, bolesti a utrpenia. Ako sa Aseyev vyjadril v rozhovore pre portál RSF, Rusi ho obvinili zo špionáže, z extrémizmu a ďalších zločinov. Mučili ho, až kým to jediné, na čo dokázal myslieť, bola smrť.

Pre Kremeľ však vojnové zločiny nie sú omylom ani prešľapom, ale zákernou taktikou. Podľa portálu The Guardian sa podobný scenár zopakoval už viackrát, ukážkou je terorizovanie civilného obyvateľstva v Sýrii, ktoré sa odohralo len pred niekoľkými rokmi. Cieľom je vyhladovať obyvateľstvo v mestách, odrezať ich od zásobovania a prinútiť ich k absolútnej poslušnosti. Útoky na civilné objekty rozšíria medzi ľuďmi hrôzu, ničia komunity a podkopávajú morálnu oporu.