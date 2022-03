Najväčší jadrový bunker sveta: Nachádza sa v Česku, miliardári tu v obrovskom luxuse prežijú aj 10 rokov

Kým kryty civilnej ochrany sú na Slovensku v zanedbanom a zabudnutom stave, naši českí susedia sa môžu pochváliť najväčším jadrovým bunkrom na svete. Áno, čítate správne a tento prívlastok nie je ani zďaleka to jediné „naj“, čím sa bunker nazývaný Oppidum môže pýšiť, píše The Daily Star.

Téma bunkrov a úkrytov sa za uplynulé týždne dostala aj na Slovensku do stredu pozornosti. Kým v našom ponímaní hovoríme o malých temných schátraných priestoroch, tento bunker vás pravdepodobne prekvapí.

Je určený iba pre „vyvolených“

Oppidum srší luxusom, masívnou rozlohou až 7 200 metrov štvorcových a čo je na ňom najpríťažlivejšie – nachádza sa na tajnom mieste a ide o najdrahšiu stavbu vybudovanú k bývaniu v Česku. Smutnou správnou pre všetkých nás bežných smrteľníkov je, že je určený miliardárom z celého sveta.

Bazén, kino, kúpele aj telocvičňa pod zemou

Preto je samozrejmé, že im musí ponúknuť istý štandard, na aký sú zvyknutí. V bunkri nechýba luxusné vybavenie, moderné izby, bazén, vínna pivnica alebo heliport. Daily Mail dokonca spomína kino, kúpele, najmodernejšiu telocvičňu, bar alebo záhradu v podzemí.

Jeho vznik siaha ešte do obdobia vrcholiacej Studenej vojny, teda do roku 1984. Podľa portálu TV Noviny sa na ňom podieľal aj popredný český bezpečnostný expert, vojak a generál Andor Šándor, ktorý je zároveň bývalým šéfom vojenskej tajnej služby.

Luxus aj bezpečnosť

To znamená, že sa zameriava nielen na samotný luxus, ale má pomôcť v čase nešťastia ochrániť a zachrániť miliardárov. „Jedinečnosť tohto bunkra spočíva v tom, že prepája bezpečnosť najmodernejších rozmerov s luxusom a komfortom,“ prezradil TV Nova.

Ako píše Profimedia, nachádza sa v blízkosti Prahy neďaleko Českého Brodu, na konkrétnejšie nešpecifikovanom mieste. Jeho poloha teda má aj strategický význam, keďže je umiestnený v strednej Európe, kam sa dá pohodlne dostať napríklad z Londýna za dve hodiny súkromným lietadlom, ktoré tu má, samozrejme, možnosť pristáť.

Prežijú v ňom 10 rokov

Na prvý pohľad nepôsobí až tak veľkolepo. No pod zemou ukrýva vlastný funkčný svet, kde by ľudia dokázali prežiť v prípadoch menej katastrofických scenárov aj celých desať rokov. To znamená, že by mal mať dostačujúce zásoby na takéto dlhé obdobie.

„Zásoby by mali zahŕňať obrovské trvanlivé potraviny a vodu, spolu so zariadeniami na jej čistenie. Ďalej zdravotnícky materiál, chirurgické zariadenia a komunikačné centrum s vonkajším svetom,“ dodal Šándor.

Ako z filmu

Už na prvý pohľad vyzerá ako zo sci-fi filmu. Aby sa jeho obyvatelia necítili stiesnene, okrem priestranných izieb nechýba osvetlenie so simuláciou prirodzeného svetla, už spomínaná záhradka alebo steny s realistickou panorámou.

TV Nova s odvolaním na magazín Forbes bližšie opísala aj najväčší apartmán, ktorého rozloha je 627 metrov štvorcových. Ten patrí majiteľovi a jeho rodine. Ďalšie apartmány sú rozlohou menšie. Podľa Profimedie má ochrániť v prípade vojnovej či ekologickej katastrofy celkovo až 50 ľudí.

Daily Star bunker označil za možné najbezpečnejšie miesto na svete. Pevne veríme, že ho nebude nutné nikdy nepoužiť. Ide však nepochybne o mimoriadne fascinujúcu stavbu.

Pozrite sa, ako vyzerá najväčší a najluxusnejší jadrový bunker na svete