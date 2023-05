Ruská metropola ostala v šoku: Moskva sa stala terčom útoku dronmi

Ruské hlavné mesto Moskva sa v utorkových ranných hodinách stalo terčom útoku dronmi, v dôsledku čoho došlo k „menším škodám“ na budovách, uviedol tamojší starosta Sergej Sobianin. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

Podľa Sobianina si prekvapivý útok na ruskú metropolu nevyžiadal obete na životoch, ani vážnejšie zranenia.

„Dnes ráno, na svitaní, spôsobil útok dronmi menšie škody na niekoľkých budovách. Všetky pohotovostné služby mesta sú na mieste… Doposiaľ nik neutrpel vážnejšie zranenia,“ dodal podľa AFP bez uvedenia bližších podrobností moskovský starosta.

⚡️ More than 10

drones are attacking the Moscow region, – Russian media.

Now good morning. pic.twitter.com/vhIdvtUERc

— Eva K.🇨🇿🫶🏼🇺🇦🫶🏼🇪🇺 (@EvaTrmx86qc7r) May 30, 2023