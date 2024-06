Rusi majú novú elektronickú zbraň, no nepoužívajú ju stále. Zvyčajne ju zapnú tesne pred útokom na Ukrajincov

Od počiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 sme boli svedkami nasadenia rôznych zbraní či systémov. Tie sa neustále zdokonaľujú s cieľom čo najviac zaskočiť, či rovno zneškodniť druhú stranu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na počiatku vojny sme videli úspech dronov Bayraktar, potom nasadenie desivých ruských termobarických plameňometov TOS, alebo pred pár dňami sme vás informovali aj o koncepte nových ponoriek Kronos, ktoré majú pomôcť Ukrajine.

Nová elektronická zbraň

To sú len kvapky v mori všetkých systémov, ktoré sa v tejto vojne využívajú. Jedným z ďalších, tentoraz na strane Ruska, je aj nová elektronická zbraň, o ktorej píše portá vtm.zive.cz.

Pomocou nej dokáže ruská armáda vyradiť internet od spoločnosti Starlink, na ktorý sa často ukrajinská armáda spolieha. Nejde o konštantný útok, svoju zbraň Rusi aktivujú až na začiatku svojej ofenzívy. Zástupcovia 92. útočnej brigády ukrajinskej armády zažili takýto útok počas minulého mesiaca viackrát. Vždy, keď Rusi začali ofenzívu, tak aktivovali elektronickú zbraň a spôsobili výpadok Starlink internetu. To spôsobilo problémy v komunikácii medzi Ukrajincami.

Samozrejme, nejde o nič nové, avšak Rusi zjavne použili, podľa ukrajinského ministra pre digitálnu transformáciu Mychajla Fedorova novú, sofistikovanejšiu technológiu. Vojaci sa tak musia medzi sebou dorozumievať napríklad pomocou SMS-iek.

Fedorov sa snaží problém riešiť priamo so Starlinkom, avšak nie je jasné, či a kedy sa im podarí tento problém vyriešiť. To, že Starlink vyraďuje ruská strana, je zrejmé, keďže sa to deje na začiatku ofenzívy a ruská armáda tiež zaradila Starlink na zoznam strategických cieľov.