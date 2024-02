Odparuje ľudí a drví kosti. Jedna z najdesivejších ruských zbraní TOS má byť vylepšená a vznikne plameňomet Drak

Zbrane známe ako TOS-1 Buratino, TOS1-A Solncepjok alebo TOS-2 Tosočka patria k tej najstrašnejšej výbave ruskej armády. Využívajú termobarickú muníciu, ktorá je mimoriadne účinná a pre zasiahnutých vojakov takmer vždy smrteľná. A Rusko teraz predstavilo vývoj jej novej verzie.

Nový TOS

TOS je skratkou z ruského „tiaželaja ogňometnaja sistema“, čo vo voľnom preklade znamená „ťažký plameňometný systém“. V prípade TOS1 je plameňomet postavený na podvozku tanku T-72. Útok týmto plameňometom je mimoriadne ničivý. Najprv jeho prvá strela v spojení so vzduchom vytvorí vysoko explozívny aerosólny mrak. Druhá nálož, ktorá je dávkovaná iba niekoľko sekúnd po tej prvej, ho zapáli, čoho výsledkom je explózia.

Verzia TOS-2 používa kolesový podvozok, ktorý sa ukazuje v niektorých prípadoch nevýhodný, najmä v ťažkom teréne, uvádza Startitup. Oproti predchádzajúcim verziám má ale vylepšený dostrel, a mal by dokázať zasiahnuť ciele až do 10 km pri použití rakiet M0.1.01.04M2.

Ukrajinský portál Defence Express uvádza, že závod Omsktransmaš si patentoval vývoj zbrane TOS-3 s označením Drak. Mal by to byť v podstate „kríženec“, kde by sa používal podvozok z TOS-1 a odpaľovacie zariadenie z TOS-2.

TOS-3 by tak vyriešil dve hlavné nevýhody predchádzajúcich systémov, a to slabý dostrel a na druhej strane problémy v ťažkom teréne. Projekt je však v koncepčnom riešení a kedy reálne sa začne zbraň vyrábať a kedy ju bude možné aj vidieť nasadenú na bojisku, je nemožné predpokladať.

Účinok TOS

O zbrani TOS sme písali už v minulosti v našom článku. Termobarická munícia, ktorú odpaľuje TOS, je skutočne desivá. Ako uvádza ruský portál Missilery, TOS je určený na porážku nepriateľského personálu, alebo aj na znefunkčnenie ľahko obrnených vozidiel. Má vysokú presnosť streľby salvou. Ničivá je tlaková vlna, ktorú spôsobí. Daily Mail opísal jeho vplyv na ľudské obete slovami, že z nich vysaje vzduch. To znamená, že obete nemajú viditeľné vonkajšie zranenia, no ich vnútorné orgány sú zničené.

Portál 19FortyFive, ktorý sa zameriava na geopolitické správy, píše, že TOS-1 je taká deštruktívna zbraň, že by mala byť kvôli bezpečnosti zakázaná. Túto zbraň dokonca označil ako jedinú svojho druhu. „Projektily fungujú ako plameňomet, ktorý pri zasiahnutí cieľa vytvorí ohnivú stenu ako napalm,“ vysvetľujú.

Termobarické, teda palivo-vzdušné zbrane, akou je aj TOS-1, dokážu odparovať ľudské telá a rozdrviť vnútorné orgány, opisuje iNews. Výbuch spôsobený zbraňou TOS-1 môže spáliť plochu o rozmeroch 200 x 300 metrov.

Dobrým príkladom toho, aké môže mať jeho použitie následky, je druhá čečenská vojna z rokov 1999 a 2000. Pri útoku prišlo o život 37 civilistov a viac ako 200 sa zranilo, uvádza The Sun. Dodáva, že výbuch spôsobený TOS-1 je dvakrát silnejší ako výbuch konvenčných bômb a obete, ktoré sa nachádzajú v jeho blízkosti, čaká okamžitá smrť.

Ak sa náhodou ľudia nachádzajú mimo tejto oblasti, aj tak nie sú chránení. Tlak výbuchu je natoľko masívny, že aj ľuďom mimo výbušnej zóny dokáže polámať kosti, pretrhnúť ušné bubienky, spôsobiť vnútorné krvácanie. Dokonca roztrhnúť črevá a ďalšie vnútorné orgány.