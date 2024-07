Už nikdy nebudete musieť nabíjať: Nová jadrová batéria vydrží až 100 rokov, vedci sú z jej účinnosti nadšení

Mierové využívanie jadrovej energie tu je už 70 rokov. Od spustenia prvej jadrovej elektrárne ubehlo veľa času a v tomto odvetví sa udiali obrovské pokroky, aj keď je pravdou, že základný princíp výroby elektriny z jadra, čiže ohrev vody pomocou jadrovej reakcie a následné roztáčanie turbíny, je prakticky ten istý. Jadrová batéria ale funguje inak.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jadrové batérie nie sú nič nové. Bežne sa využívajú napríklad vo vesmírnych technológiách na napájanie prístrojov, či v medicíne, aby zabezpečovali energiu voperovaným prístrojom, dobrým príkladom sú kardiostimulátory, pričom pomocou prirodzeného rozpadu prvkov sa v reakcii s polovodičmi vytvára elektrická energia. Pravdou ale je, že účinnosť nie je vysoká.

Účinná vďaka novej technológii

Teraz ale na scénu prichádza americká spoločnosť Infinity Power, ktorá vyvinula vysoko účinnú jadrovú batériu s dlhou životnosťou, ako píše Environment energy leader. Na získavanie energie ich gombíková batéria využíva proces rozpadu rádioaktívnych prvkov a vykazuje viac ako 60 % účinnosť, čo je výrazne viac ako ledva 10 % účinnosť typická pre iné jadrové batérie.

Infinity Power to docielila tak, že využíva novú metódu elektrochemickej premeny energie, ktorá je odlišná od tradičnej metódy konvertorov, ktoré využívajú polovodiče. Na zaistenie bezpečnosti a zabránenie úniku používa spoločnosť údajne sofistikovanú konštrukciu obalov.

Ich jadrová batéria by mohla mať širokú škálu využitia. Od napájania medicínskych zariadení až po mobilnú elektroniku ako sú napríklad smartfóny. Samozrejme, na to si budeme musieť ešte počkať, keďže ich momentálna batéria dokáže vytvárať iba niekoľko desiatok miliwattov energie. Avšak jej výdrž sa odhaduje na 100 rokov.

Nie je jasné, aký rádioaktívny prvok batéria využíva a nie je jasné, ani kedy by sa mohla spustiť jej komerčná výroba. Taktiež tu môže byť problém aj s tým, že by sa takáto batéria mala dostať medzi ľudí a najmä by sa museli zaviezť nové spôsoby likvidácie a nakladania s takýmto odpadom.

Aj tak ale ide o oblasť, ktorá má veľký potenciál do budúcnosti pri napájaní širokého množstva systémov.