Parazitický jednobunkovec mu zožral mozog. Chlapec sa ním nakazil obyčajným plávaním v jazere

Nikto nemohol tušiť, že rodinný výlet sa v priebehu niekoľkých dní premení na nočnú moru. Mozog 13-ročného chlapca počas plávania v jazere napadla smrtiaca améba.

Do mozgu sa mu dostala améba

Améba, ktorá je známa ako Naegleria fowleri, počas kúpania sa v jazere vnikla do tela 13-ročného chlapca menom Tanner Lake Wall z Floridy. Alicia Whitehill, Tannerova mama, sa vyjadrila, že počas piatka a soboty sa chlapec kúpal v jazere najmenej s ďalšími 50 deťmi, vrátane jej dcér a manžela. Tanner však bol jediný, kto sa nakazil, nikto iný nejaví známky toho, že by bola v jeho tele prítomná améba, píše portál Science Times.

Pred osudným dňom bol Tanner zdravým a aktívnym chlapcom, dva dni po kúpaní sa však začal sťažovať na bolesti hlavy, nevoľnosť a zvracal. Tannera rodičia okamžite vzali k lekárovi, ktorý ako diagnózu určil streptokokovú faryngitídu. Jeho stav sa však nezlepšoval ani po nasadenej liečbe, rodičia ho preto vzali do ďalšej nemocnice, kde už musel byť pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Výsledky vyšetrení ukázali, že nešlo o streptokokovú infekciu, ale o nákazu parazitickou amébou, ktorú nie je možné liečiť.

O niekoľko dní neskôr, 2. augusta prestal Tannerov mozog prejavovať akékoľvek známky aktivity. Jeho rodičia museli urobiť najťažšie rozhodnutie ich života a Tannera nechali odpojiť od prístrojov, ktoré ho držali pri živote. Krátko na to Tanner zomrel. Jeho rodičia dúfajú, že vďaka ich synovi sa o smrtiacej amébe dozvie viac ľudí, aby vedeli, aké nebezpečenstvo im hrozí počas kúpania sa v jazerách či v riekach s teplou vodou.

Infekcia je zriedkavá, no úmrtnosť vysoká

Čo vlastne améba je? Je to jednobunkový organizmus, ktorý keď sa dostane do tela človeka, rozkladá mozgové tkanivo, uvádza portál Florida Health. Améba sa vyskytuje najčastejšie v teplovodných jazerách, rybníkoch či riekach a do tela človeka sa dostáva zvyčajne cez nos. Najvyššie riziko nákazy hrozí najmä vtedy, keď sú dlhodobo vysoké teploty, zohrieva sa voda v jazerách a poklesne ich hladina. Mieste úrady registrujú od roku 1962 v danej oblasti len 37 prípadov nákazy smrtiacou amébou.

Odborník na infekčné ochorenia z Mount Sinai South Nassau, Aaron Glatt sa vyjadril, že z času na čas sa objaví prípad podobný Tannerovmu, stáva sa to však zriedkavo. Problémom je, že keď améba prenikne z nosa do mozgu a vznikne infekcia, pacient často nereaguje na liečbu a zomiera. Smrť nastáva rýchlo a pravá príčina úmrtia je neraz určená až po nej, zisťuje sa totiž na základe odberu mozgovomiešnej tekutiny. Podľa štatistík CDC bolo v Amerike zaznamenaných celkovo len 145 prípadov, úmrtnosť je však nesmierne vysoká, a to až 97 %.

Ochorenie sa prejavuje horúčkou, nevoľnosťou, bolesťami hlavy a zvracaním, s postupom ochorenia však môže ma pacient stuhnutý krk, zmenený stav vedomia, halucinácie a môže upadnúť do kómy.