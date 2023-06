Roky dával manželke drogy: Ženu znásilnilo 83 mužov bez toho, aby o tom vedela, manžel si to natáčal na video

Posledných desať rokov strávil Francúz tým, že svojej manželke dával drogy bez toho, aby o tom vedela. Na internetových fórach následne hľadal dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní manželku v bezvedomí znásilniť. Všetko si to nahrával na video.

Ženu znásilnili desiatky mužov

Francúz bol podľa webu Mail Online obvinený z toho, že nadrogoval svoju manželku a nahral najmenej 83 mužov, ktorí ju znásilnili v desivom prípade zneužívania, ktoré trvalo najmenej desať rokov. Muž známy ako Dominique P údajne hľadal násilníkov na internetovom fóre s názvom „Bez jej vedomia“, kde používatelia diskutujú o vykonávaní sexuálnych úkonov na nevedomých partnerkách, a ukladal dôkazy na USB disk do súboru s názvom „ABUSES“, teda „zneužívanie“.

Doteraz bolo identifikovaných a obvinených 51 mužov vo veku od 26 do 73 rokov, pričom 51-ročnú ženu, známu pod pseudonymom Françoise, mali podľa vyšetrovateľov zneužiť až v 92 prípadoch.

Manžel údajne použil liek Lorazepam, ktorý jej primiešal do jedla. Potom pozval mužov, aby s ňou mali sex, kým bola v bezvedomí v ich dome v Mazane pri Avignone. Vyšetrovatelia sa o tejto hrôze dozvedeli po tom, ako v tom čase 67-ročného Dominiqua v roku 2020 zatkli za to, že v supermarkete v neďalekom Carpentras sa snažil skrytou kamerou nahrávať zákazníčky v prezliekacích kabínkach. Pri prehliadke jeho domu v Provence následne polícia objavila kamery a ďalšie vybavenie a desiatky videí zneužívania jeho manželky.

Medzi obvinenými je aj člen mestskej rady

Medzi obvinenými sú hasič, člen mestskej rady, väzenský dozorca, ale aj zdravotný ošetrovateľ či novinár. Louis-Alain Lemaire, právnik niektorých podozrivých, pred časom tvrdil, že niektorí sa domnievali, že žena simulovala bezvedomie ako súčasť sexuálnej hry. Detektívi ale tvrdia, že podozriví museli vedieť, že žena je nadrogovaná. Manžel ich mal pred každým prípadom zneužitia informovať, čo majú robiť.

Dominique trvá na tom, že muži vedeli, že je jeho manželka nadrogovaná a v bezvedomí, každý z nich sa ju ale rozhodol zneužiť aj napriek tomu. Dodáva, že nikdy nepoužil násilie, ani hrozby a každý z mužov sa kedykoľvek mohol slobodne rozhodnúť, že odíde. Niektorí násilníci sa však do jeho domu vracali opakovane. Tvrdia, že nevedeli, že Françoise so stretnutiami nesúhlasila.

Nakazili ju pohlavne prenosnými chorobami

Hostia boli údajne požiadaní, aby parkovali ďalej od domu a aby na sebe nemali silné pachy, ako napríklad tabak alebo parfumy, ktoré by ženu mohli prebudiť. Jeden z mužov, ktorý poprel znásilnenie, údajne povedal, že je to Dominiqueova žena a môže si s ňou robiť, čo chce. Súdny proces by mal o jeho osude rozhodnúť budúci rok.

Portál France 3 priniesol pred časom informáciu, že by mužovi mohlo hroziť 20 rokov za mrežami. Françoise, ktorá sa o útokoch dozvedela až po tom, ako polícia našla nahrávky, uviedla, že trpela gynekologickými problémami, častou únavou a roztržitosťou. Lekárske vyšetrenia tiež odhalili, že bola nakazená niekoľkými pohlavne prenosnými chorobami. Po týchto útokoch bojovala s depresiami a odvtedy požiadala o rozvod.

Dominique však sudcom povedal, že svoju „svätú“ manželku miluje. Jeho právnik dodal, že Françoise bola jeho prvou láskou, ba dokonca jedinou láskou jeho života.