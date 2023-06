Prípad, ktorý zmenil pohľad na týranie detí: Dievčatko bili bičom a rezali nožnicami. Nebola zviera, preto jej nepomohli

Každé dieťa by malo vyrastať v bezpečnej a milujúcej rodine. To ale nebol prípad Mary Ellen Wilsonovej. Náhradná rodina ju týrala neuveriteľne krutým spôsobom. Práve jej prípad prinútil úrady a ochrancov práv zvierat, aby sa začali aktívne zaoberať aj právami detí, ich presadzovaním a ochranou.

V článku sa dozviete aj: prečo sa Mary Ellen Wilsonová ocitla v adoptívnej rodine;

čomu všetkému bolo dievčatko vystavené;

prečo polícia nemohla zasiahnuť;

aký trest si vyslúžila žena, ktorá dieťa roky kruto týrala.

Jej otec zomrel, matka ju nedokázala uživiť

Prípad 10-ročnej Mary Ellen Wilsonovej je tragický, šokujúci, no v istých ohľadoch podľa webu All That Is Interesting aj úžasný. Odohral sa v časoch, kedy zvieratá už boli chránené zákonom, no deti už pomenej. Práve aktivisti chrániaci životy zvierat museli zakročiť a zachrániť Mary z domova, kde bola vystavená krutému násiliu a neľudskému týraniu.

Mary Ellen sa narodila do neľahkých čias v roku 1864. Jej otec Thomas prišiel o život počas občianskej vojny skôr, ako malo dievčatko dva roky a jej matka Fanny sa musela zamestnať v hotelovej práčovni, aby dcéru a seba uživila. Kým ona chodila na dvojité „šichty“, o dcérku sa starala opatrovateľka. Keď však Fanny opatrovateľke viac platiť nedokázala, tá zverila dieťa do rúk charitatívnej organizácii. Mary tak putovala do sirotinca a neskôr do pestúnskej starostlivosti.

Keď mala Mary Ellen dva roky, ilegálne si ju adoptoval muž menom Thomas McCormack. Ten však krátko po adopcii zomrel a zodpovednosť za dievčatko sa podľa The Vintage News preniesla na adoptívnu matku Mary McCormakovú. Mary dievčatko nenávidela a napriek tomu, že to bolo len bezbranné batoľa, začala ju pravidelne biť. McCormaková sa znova vydala, no ani jej nový manžel jej vo zverstvách nezabránil.

Bila ju bičom, nesmela sa hrať s inými deťmi

Okrem toho, že bola Mary Ellen denne vystavovaná bitkám, bičovaniu prúteným alebo koženým bičom, adoptívna matka ju na dlhé hodiny, niekedy dokonca aj dni, zatvárala do tmavého šatníka, nedávala jej jesť, nekúpala ju, nedovolila jej opúšťať dom a dokonca jej zakázala aj pozerať sa z okna. Podľa webu American Heritage spávala na kúsku koberca pod oknom. Počas celých tých rokov, kedy bola v starostlivosti McCormackovej, vlastnila Mary len jediný pár topánok.

Pred súdom neskôr podľa All That Is Interesting vypovedala, že nevedela ani to, koľko má rokov a nikdy sa nesmela hrať so žiadnymi deťmi, nemala absolútne žiaden kontakt s okolitým svetom. Nepamätala si, že by niekedy bola vonku na ulici, počas 6 rokov, kedy bola v starostlivosti adoptívnej matky, ju nikdy nikto neobjal a nepobozkal. Telo mala neustále posiate modrinami a ranami, ktoré sa ani nestihli zahojiť, kým jej McCormaková spôsobila ďalšie. Adoptívna matka ju dokonca popálila horúcou žehličkou a porezala aj nožnicami, následkom čoho mala Mary jazvu na tvári už do konca života.

Úrady sa v tých časoch do záležitostí a výchovných procedúr adoptívnych rodín príliš nestarali a ako píše web Safe and Sound Schools, napriek tomu, že susedia často počuli dievčatko plakať a volať o pomoc, nezasiahli. Informácie o prípade sa ale napokon aj vďaka nim dostali k misionárke Ette Agnelle Wheelerovej, ktorá sa rozhodla, že to nenechá len tak a na týrané dieťa upozornila políciu.