Snapea v novom seriáli Harry Potter možno stvárni herec tmavšej pleti: Premiéra sa odkladá na rok 2027

Pripravovaný seriál Harry Potter od HBO prináša čerstvé a odvážne rozhodnutia, ktoré vzbudili veľkú diskusiu medzi fanúšikmi. Jedným z najväčších prekvapení je, že postavu legendárneho Severusa Snapea by mohol stvárniť herec tmavšej pleti. Tento krok, ktorý sa líši od pôvodnej filmovej verzie, ešte viac rozprúdil debaty o obsadení a smere novej adaptácie.

Podľa webu Variety, postavu profesora Severusa Snapea by mal stvárniť herec tmavšej farby pleti Paapa Essiedu, známy z uznávanej série I May Destroy You. Hoci herec zatiaľ oficiálne neprijal ponuku, jeho meno sa v súvislosti so seriálom skloňuje čoraz častejšie.

Toto obsadenie by znamenalo významný posun od podoby ikonického Snapea, ktorého vo filmoch nezabudnuteľne stvárnil zosnulý Alan Rickman. HBO však na špekulácie reagovalo vyhlásením, že detaily obsadenia zverejní až po finálnom uzavretí dohôd.

Seriál má byť podľa tvorcov vernou adaptáciou slávnej knižnej série J. K. Rowlingovej, pričom sa zameria na hĺbku a detaily, ktoré ponúka len televízny formát. Očakáva sa, že predstavenie bude trvať sedem sezón, pričom každá bude adaptovať jednu z kníh zo série.

Seriál uvidíme až v roku 2027

Ako sme informovali v našom článku, aktuálne prebieha hľadanie Harryho, Rona a Hermiony. Noví herci by mali mať v apríli 2025 vek 9 – 11 rokov, čo naznačuje, že práve v tom čase sa pravdepodobne začne nakrúcať nová kapitola príbehu Harryho Pottera.

Nový seriál sa na obrazovky dostane najskôr v roku 2027. Pôvodne sa plánovalo, že premiéra bude už v roku 2026, no len tento týždeň produkcia oficiálne oznámila, že projekt sa posúva o rok neskôr, ako píše web NME.

Do samotného procesu natáčania je zapojená aj J. K. Rowling, ktorá má kontrolu nad akýmkoľvek využitím jej diela. K seriálu sa vyjadril aj Daniel Radcliffe, známy ako pôvodný predstaviteľ Harryho Pottera: „Myslím, že chcú začať odznova a vytvoriť niečo vlastné. Nesnažím sa do toho zasahovať a želám im veľa šťastia.“