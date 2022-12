Nechýba v nich pravá sviatočná atmosféra. Tieto filmy zo série Harry Potter by ste si mali na Vianoce pozrieť

S Vianocami sa väčšine ľudí neodmysliteľne spájajú filmy ako Sám doma, Perinbaba či Mrázik. K najkrajším sviatkom roka sa ale jednoznačne hodí aj Harry Potter. Urobte si horúce kakao, vezmite si niečo dobré pod zub a pozrite si tieto „najvianočnejšie“ časti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sneh, imelo a darčeky zabalené pod stromčekom

Vianoce sú ako stvorené na filmový maratón a v tom vašom by nemali chýbať ani filmy zo série Harry Potter. Ako píše Syfy, každý správny vianočný film by mal spĺňať niekoľko podmienok, a to trochu snehu, imelo a darčeky pod stromčekom. Samozrejme, najlepšie je pozrieť si všetky filmy za sebou bez ohľadu na to, či sa v nich zmienka o Vianociach nachádza alebo nie.

Ak sa ale chcete vianočne naladiť, mali by ste si pustiť napríklad diel Harry Potter a Kameň mudrcov. Ako fanúšikovia iste dobre vedia, v tejto časti sa mladý Harry dozvedá, že jeho rodičia boli čarodejníci a zomreli v boji proti zákernému Voldemortovi. Môže tak začať nový život v Rokfortskej strednej škole čarodejníckej. Prvýkrát sa učí lietať na metle, testuje prvé kúzla a prežíva aj svoje prvé Vianoce v kúzelnej atmosfére. Dokonca dostane aj jeden z najdôležitejších darčekov.

Vianočnú atmosféru vám privodí aj Harry Potter a Fénixov rád. Aj keď Harry prekonal množstvo náročných prekážok, nevzdáva sa a stále má nádej, že to napokon dobre dopadne. Je obklopený skvelými priateľmi a navyše, vo filme nechýba sneh, imelo a darčeky.

Láska a súdržnosť nadovšetko

A práve na Vianoce sa odohráva aj šťastný moment, kedy sa pán Weasley vracia domov z nemocnice akurát včas, aby mohol najkrajšie sviatky roka osláviť so svojou rodinou a blízkymi (predtým mal Harry vidinu, v ktorej Nagini pána Weasleyho napadla).

Tretím filmom z čarodejníckeho sveta, kde nechýba kúsok vianočnej atmosféry, je Harry Potter a Polovičný princ. Harry sa vydáva na nebezpečnú misiu a odhaľuje Voldemortovu minulosť. Iste, niektorí by mohli trvať na tom, že atmosféra tohto filmu je viac ponurá ako sviatočná. Predsa sa ale väčšina deja odohráva práve v zimnom období.

Harry sa na Vianoce opäť vracia k rodine Weasleyovcov a aj keď ich ohrozujú temné sily, všetci sa zomknú a ukážu zlu, že láska a súdržnosť sú napokon vždy to najdôležitejšie. Bez ohľadu na to, či séria Harry Potter zapadá alebo nezapadá do vášho rebríčka vianočných filmov, nikdy nie je zlá doba pustiť si ich len tak.