Nová marvelovka na obzore: Takto bude vyzerať adaptácia komiksu Morbius s Jaredom Letom

Tak ako po minulé roky, aj rok 2020 sa bude v kinách niesť v znamení nadupaných komiksových filmov. Unikátny koncept Marvel Cinematic Universe (MCU) sa tento rok ukáže len s dvomi projektmi, no komiksov slávneho vydavateľstva vo filmovej podobe uvidíme na striebornom plátne viac. Jedným z nich bude aj film štúdia Sony, v ktorom si hlavnú úlohu zahrá známy herec a hudobník Jared Leto (30 Seconds To Mars). Takto bude podľa prvej upútavky vyzerať hororovo ladený Morbius.

V prípade tohto projektu by mali najmä fanúšikovia pavúčieho muža Petera Parkera zbystrieť pozornosť, keďže snímka Morbius je spin-offom práve zo sveta komiksov o Spider-Manovi.

Jared Leto sa vo fanúšikmi očakávanom projekte predstaví ako biochemik Michael Morbius, ktorý trpí zriedkavým ochorením krvi. Rozhodne sa preto podstúpiť zvláštnu procedúru, ktorá ho má vyliečiť. Ako to však už v komiksových príbehoch býva, nevyjde to presne tak, ako má a z nadaného vedca sa stáva žijúci upír s ohromnou silou, schopnosťami a neutíchajúcou chuťou po krvi.

Hororovo ladená komiksovka

Už od svojho oficiálneho ohlásenia si Morbius získal nemalú pozornosť fanúšikov komiksoviek. Tvorcom i celému produkčnému tímu sa však výrobu snímky podarilo udržať pod rúškom tajomstva. Zverejnenie prvej fotografie, na ktorej je vidieť na stene aj samotného Spider-Mana, v ktorého pôvodnej komiksovej predlohe sa Morbius objavil, preto vo fanúšikoch vyvolal očakávania, či by sme sa v dohľadnej dobe nemohli dočkať aj vôbec prvej upútavky. Štúdio Sony ju napokon zverejnilo v týchto dňoch. Čo nás teda v chystanom filme čaká, si môžete pozrieť nižšie.

Postava Morbiusa sa prvýkrát objavila v komiksovej predlohe v roku 1971 v čísle #101 série Amazing Spider-Man. Za jeho vytvorením stála dvojica autorov Roy Thomas a Gil Kane. Morbius sa so Spider-Manom v súboji stretol niekoľkokrát, pričom nielen v komiksoch. Bol hlavným (anti)hrdinom aj vo vlastnej komiksovej sérii, kde dostal viac priestoru a milovníci sveta Marvelu sa o ňom mohli dozvedieť aj viac informácií. Stretol sa napríklad aj s lovcom upírov Bladeom a ďalšími komiksovými postavami.

Morbiusa sme mohli vidieť aj v animovanom seriálom spracovaní Spider-Man: The Animated Series či Ultimate Spider-Mad Vs The Sinister Six. Objaviť sa dokonca mal aj v dvoch filmových spracovaniach Bladea, napokon ale z týchto plánov scenáristi ustúpili. Priestor teraz dostane vo vlastnom celovečernom filme, ktorého autormi je dvojica scenáristov Burk Sharpless a Matt Sazama. Réžia sa ujal Daniel Espinosa (Easy Money, Life).

Sony bude konkurovať MCU a DCEU

V hlavných úlohách okrem Leta uvidíme aj mená ako Matt Smith (Doctor Who, Terminátor Genisys, The Crown), Adria Arjona (seriály Good Omens, Narcos), Jared Harris (Chernobyl, The Crown, Fringe) či Tyrese Gibson (séria Fast & Furious). Ako však naznačila upútavka, tešiť sa môžeme aj na minimálne jednu tvár, ktorú sme mohli vidieť v prvom MCU Spider-Manovi s podtitulom Návrat domov (Spider-Man: Homecoming). Cameo si totiž strihne minimálne Michael Keaton ako Adrian Toomes, alias nepriateľ Vulture.

Morbius tak bude (a zároveň nebude) napojený na koncept MCU. Štúdio Sony totiž plánuje svoj vlastný vesmír s postavami komiksov Marvelu, do ktorého budú spadať aj budúce filmy o Spider-Manovi. V minulosti sme mohli z tohto sveta vidieť napríklad komiksovku Venom s Tomom Hardym v hlavnej úlohe. Či Spider-Mana v hororovo ladenej komiksovej novinke uvidíme aj inak ako nasprejovaného na stene, zatiaľ nie je známe.

Ďalšími ohlásenými samostatnými projektmi sú snímky Silk, Nightwatch, Black Cat či Silver Sable. Sólovky Morbius sa v kinách po celom svete dočkáme 31. júla 2020. Do tých slovenských ho vďaka distribučnej spoločnosti Itafilm o deň skôr, teda 30. júla.