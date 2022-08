Rodina si v aukcii kúpila staré kufre. To, čo v nich našla, nečakala ani v tom najhoršom sne

V niektorých krajinách sú aukcie akýmsi adrenalínovým športom. Jedna novozélandská rodina sa rozhodla, že sa zapojí a v aukcii kúpili úložný kontajner, v ktorom boli okrem iného aj kufre. Keď ich však otvorili, čakalo ich absolútne šokujúce prekvapenie.

Novozélandská polícia vyšetruje bizarný prípad. Ako informuje portál The Guardian, nič netušiaca rodina kúpila v aukcii úložný kontajner. Jeho súčasťou bolo aj niekoľko kufrov a po ich otvorení čakalo nových majiteľov šokujúce prekvapenie. Boli v nich totiž ľudské pozostatky. Polícia si myslí, že ide o obete série vrážd a v súčasnosti sa ich snaží identifikovať.

