Rodina sa nevzdávala nádeje. Syn, ktorého uniesli pred 14 rokmi, sa konečne stretol s rodičmi

Táto čínska rodina žila 14 rokov v absolútnej hrôze. Ich syn bol totiž unesený. Aj keď sa nevzdávali nádeje a neustále po ňom pátrali. Napokon sa však dočkali šťastného konca. Príbeh nabitý emóciami dokonca inšpiroval aj film.

Uniesli ho, keď mal 4 roky

Len pred niekoľkými dňami sa čínska dvojica dočkala vytúženého zázraku. Stretli sa so synom, po ktorom pátrali dlhých 14 rokov, píše portál CNN. Sun Zhuo má dnes už 18 rokov. Unesený bol v roku 2007 v meste Šen-čen v čase, keď mal len 4 roky. Samozrejme, jeho rodičia po ňom okamžite začali pátrať a po celý ten čas sa nevzdávali nádeje.

Otec Sun Haiyang a matka Peng Siying rozpredali svoj majetok, aby financovali pátranie po synovi. Ponúkli dokonca aj odmenu vo výške 31 000 dolárov za akékoľvek informácie o tom, kde sa ich syn nachádza. Samozrejme, rodičia nesedeli so založenými rukami. Sunov otec precestoval takmer každý čínsky región v nádeji, že sa mu syna podarí nájsť.

Silným príbehom sa inšpirovali aj filmári

Príbeh chytil za srdce aj médiá a v roku 2014 vznikol pod taktovkou režiséra Petra Chana film s názvom Dearest (v preklade Najmilší). Cieľom režiséra nebolo len zdokumentovať srdcervúci príbeh. Chcel poukázať na problematiku únosov detí a obchodovania s nimi. Problém sa výrazne zhoršil po tom, čo Čína zaviedla politiku jedného dieťaťa.

Aj keď od tej sa v posledných rokoch pomaly upúšťa, desaťročia hrozilo, že bude žena prinútená k potratu alebo dostane vysokú pokutu. Okrem toho, najmä na vidieku chcú rodiny hlavne chlapcov, pretože sa lepšie dokážu postarať o rodinu. Rodiny sú tak neraz nútené vzdať sa dievčat už krátko po narodení. Čierny trh s deťmi tak prekvitá.

Ročne padnú do rúk únoscom tisícky detí

Suna našla polícia vďaka moderným technológiám na rozpoznávanie tvárí. Tie im umožnili identifikovať podozrivého, ktorý bol identifikovaný len ako Wu. Identita Suna bola následne potvrdená za pomoci analýzy DNA. Podozrivého sa polícii podarilo spojiť s ďalšími dvoma únosmi detí. Zadržaní boli aj Sunovi adoptívni rodičia, boli však prepustení na kauciu.

Pre médiá sa Sun vyjadril, že chce ostať so svojimi adoptívnymi rodičmi, vzhľadom na to, že s nimi žil viac ako 10 rokov a nevedel o tom, že sa stal obeťou únosu. Čo sa týka únoscu, je možné, že ho čaká rozsudok smrti. To je najvyšší trest, aké môžu čínske úrady za únos dieťaťa udeliť. Adoptívni rodičia, ktorí si dieťa kúpili, môžu byť odsúdení na tri roky za mrežami.

Nie je celkom jasné, koľko detí je v Číne nezvestných práve kvôli takýmto praktikám, odhaduje sa však, že sú ich tisícky. Niektoré príbehy však majú šťastné konce. V roku 2021 sa podarilo rodinám prinavrátiť viac ako 8 000 unesených detí.