Rodina našla v pivnici domu strašidelnú vec: Ľudia jej radia, aby si najala právnika a obrátila sa na políciu

Najmä ak bývate v staršom dome, nikdy neviete, či v ňom predchádzajúci obyvatelia nenechali nejaké tajomstvo. Túto rodinu prekvapilo, čo našli v pivnici, ktorú sa rozhodli prerobiť. Ľudia im radia kontaktovať právnika a políciu.

Dom museli upratať a prerobiť

Ako informuje Mail Online, nemenovaná žena, pravdepodobne z USA, sa na portáli Reddit podelila o svoj desivý príbeh o tom, ako našla v pivnici tajnú priehradku plnú pevných diskov. Na všetkých bol popis s rôznymi krstnými menami. Žena vysvetlila, že majiteľom starého domu bol jej starý otec. Ten ho ale prenajímal a o všetko súvisiace s prenájmom sa staral ženin strýko.

Strýko ale len vyberal peniaze a o nehnuteľnosť sa vôbec nestaral. Potom keď podnájomníci odišli, dom ostal plný neporiadku a bol v katastrofálnom stave. Všade sa povaľovali mŕtve myši a ich výkaly a všetko pokrývala vrstva prachu a iného neporiadku. Napriek neporiadku sa žena s manželom rozhodli nehnuteľnosť kúpiť s vysvetlením, že jej otec by mohol pomôcť s rekonštrukciou celého domu a pridať niekoľko ďalších izieb. Navyše, pri súčasnej situácii na trhu s nehnuteľnosťami to bola napriek všetkému dobrá ponuka.

V pivnici našli niečo desivé

Matka troch detí na Reddite popísala, ako začalo peklo v deň, keď sa pustili do prerábania pivničných priestorov. Našli tam pornomagazín zo 70. rokov, z ktorého polku zjedli myši, ale aj tabletky na podporu potencie. V tajnej priehradke v strope pivnice nad potrubím, našla rodina ukryté niečo strašidelné.

Žena vysvetlila, že jej starý otec vlastnil dom 5 rokov a prenajímal ho tým istým ľuďom, pevné disky tam teda museli byť ukryté dávno predtým. Na pevných diskoch boli napísané krstné mená neznámych ľudí. Žena priznala, že ju to poriadne vydesilo a nevie, čo s tým má robiť. Na Reddite sa pýtala, či má zavolať políciu, či nebude vyzerať ako idiot a či sa niekedy dozvie, čo na tých diskoch vôbec bolo.

Väčšina ľudí jej poradila, aby sa obsah diskov nepokúšala zisťovať sama. To, že boli tak starostlivo ukryté, zrejme má svoje dôvody. Niektorí naznačili, že by podľa nich mohlo ísť napríklad o detskú pornografiu, alebo o záznamy z nejakej skrytej kamery. Niekoľko používateľov navrhlo, aby si žena najala právnika a až potom kontaktovala políciu. Navyše by si podľa nich mala zistiť čo najviac informácií o predchádzajúcich majiteľoch a vypátrať, či nezomreli alebo nie sú za mrežami. Nájdu sa ale aj ľudia, ktorí si myslia, že celý príbeh je vymyslený.