Robo Mikla po rokoch odhalil zákulisie SuperStar, mnohí ľudia ostali v šoku. Všetko vraj bolo úplne inak, ako sme si mysleli

Písal sa rok 2004 a Slovensko po prvý raz hľadalo svoju SuperStar. Spevácka súťaž bola novinkou, ktorá si ihneď získala divákov, ktorí horlivo podporovali svojich favoritov. Mená prvých finalistov si pritom mnohí pamätajú doteraz, a to kvôli tomu, že väčšina z nich stále zažíva úspech.

Katka Koščová, Tomáš Bezdeda, či Miro Jaroš. Kariéra všetkých troch sa začala práve súťažou Slovensko hľadá SuperStar. Nie sú však jediní nezabudnuteľní súťažiaci. Robo Mikla bol od začiatku kontroverznou postavou v tejto šou, a tak nie div, že je to práve on, kto sa po rokoch rozhodol odhaliť pravdu o tejto šou pre vidaduTV.

Pamätá si na všetko

Hneď v úvode si Mikla zaspomínal na to, že keď vyšli prvé upútavky na Slovensko hľadá SuperStar, jeho mama mu povedala, že sa musí prihlásiť. V tom čase bývalý spevák chodil po rôznych kastingoch, a tak sa to rozhodol skúsiť.

„Všetko si pamätám,“ priznal o šou Mikla a dodal, že vždy, keď počuje v rádiu pieseň od niektorého zo súťažiacich, hneď si vybaví historky s nimi. „No, v porote boli vtedy Lacko Lučenič, Julo Viršík, Lenka Slaná a Paľo,“ pokračoval v spomínaní na prvý ročník šou. Z pôvodných porotcov si svoju stoličku počas všetkých ročníkov udržal len jeden porotca, a to Paľo Habera. Už vtedy z neho pritom mali súťažiaci rešpekt.

„Ľudia mali pocit, že nemám rád niekoho z porotcov, lebo keď stojím už tam pri tom, jak majú oni ten svoj stage, že zazerám po nich. Vieš, tak som kukal. Ľudia, ja som krátkozraký, ja nevidím ani ch*j,“ vysvetlil bez okolkov Mikla.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Róbert Mikla (@robertmiklaofficial)

Pravda o porotcoch

Hoci stále panuje medzi potenciálnymi súťažiacimi strach z Paľa Haberu a jeho niekedy až príliš úprimnej kritiky, slová bývalého súťažiaceho odtajili, že v skutočnosti je tá kritika dôležitejšia, než by si ľudia mysleli.

„To môžem odhaliť po tých rokoch. Práveže ľudia majú pocit, že sa tam dialo niečo… že by nám niekto chcel škodiť. Ale určite aj porotcovia, rovnako ako my, rovnako ako hádam aj pár rozumných ľudí malo zrátané, že čím viac ti budú kydať a vŕtať do teba, tak tým viac ťa ľudia podržia, to je jedna vec a Paľo bol super v tom, že koľkokrát prišiel za nami aj do zákulisia pred prenosom alebo po skúške: ‚Toto ste dosr*li, úplne ináč to spravte, lebo ináč vás budem musieť potom pred ľuďmi pod*bať.‘ Ja som nemal nikdy nejaký negatívny pocit z tých ľudí. Užil som si to, jak to bolo,“ priznal a dodal, že mu nikdy nevadilo ani to, že odstúpil a tak nevyhral.