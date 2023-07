Robíte to zle: Prekvapí vás, ako často by ste mali prať spodnú bielizeň či rifle, tu je návod odborníčky

„Čo už je na praní také zložité?“ Možno ste sa práve samých seba opýtali túto otázku. V skutočnosti je celou vedou a pravidelne sa objavujú rôzne názory na to, čo a ako často by sme mali prať. Najnovšie priniesol Mail Online rozhovor s expertkou na upratovanie Caroline Solomon, ktorej odporúčania vás možno prekvapia.

O uterákoch a ich správnom praní sa už rozprúdilo množstvo konverzácií. A ak ich periete raz za týždeň, je to v norme. No podľa expertky je ideálnejšie prať ich už po troch použitiach.

Rovnako každých pár dní by ste si mali prať aj svoje pyžamo. Ak si ho obliekate po sprche, vydrží byť nositeľné o čosi dlhšie. Ale ak si pyžamo periete napríklad raz za dva týždne, nie je to najlepšie a podľa tvrdenia odborníčky by ste to mali zmeniť.

Toto perte už po jednom nosení

Asi nie je žiadnym prekvapením, že nohavičky a spodky spolu s ponožkami je potrebné prať po jednom nosení. Trochu inak je to v prípade podprseniek. Tie je ideálne prať po troch použitiach.

Pri tričkách je potreba prania skôr o intuícii. Každý človek sa inak potí a vie, či si môže tričko obliecť aj druhýkrát, alebo je ho už potrebné oprať. Ak patríte medzi ľudí, ktorí neperú svoje rifle často, robíte dobre. Aj tu však platí, že ak sa objaví zápach či viditeľná špina, nie je na čo čakať. Odborníčka však spomína, že ak nie, stačí ich hodiť do práčky po desiatich noseniach.

Caroline Solomon dodáva, že ak chcete udržať svoje oblečenie čo najdlhšie v dobrej kvalite, riaďte sa pokynmi k praniu uvedenými na štítkoch. A, samozrejme, dbajte pri kúpe na jeho kvalitu.