Ľudia prestávajú prať svoje oblečenie: Majú na to logické dôvody a aj návod, ako zabezpečiť, aby bolo čisté

Dokázali by ste si predstaviť, že by ste svoj obľúbený kúsok oblečenia prali len jedenkrát za rok, prípadne vôbec? Možno tomu nebudete veriť, ale takí ľudia na svete naozaj existujú a pridávajú sa k nim ďalší. Má to totiž viacero benefitov nielen pre jednotlivca, ale aj pre spoločnosť celkovo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nosiť džínsy počas celého roka bez jediného vypratia je hlavnou myšlienkou súťaže Indigo Invitational, ktorá sa koná už štvrtýkrát. V súťaži ide o hodnotenie obnosenia takýchto nohavíc, pričom tie najzachovalejšie kúsky vyhrávajú. Samozrejme, podstatou je ich nečistiť. Ako ale dodáva spravodajský portál BBC, aktuálny ročník pripomenul aj dôležitosť toho, prečo by sme oblečenie tak často prať naozaj nemali.

Neprať oblečenie má svoje výhody

„Jednou z najhorších vecí, ktoré môžete svojmu oblečeniu spraviť, ak sa rozprávame o jeho trvácnosti, je oprať ho,“ uviedol pre BBC lektor udržateľnej módy na univerzite v Leedsi, Mark Sumner. Majitelia textilných kúskov z denimu, alebo teda „džínsoviny“, sa vo všeobecnosti snažia prať menej. Je to však nielen z dôvodu, aby jednotlivé kúsky oblečenia nestrácali farbu či svoj tvar.

Ďalšími dôvodmi sú aj obavy o životné prostredie, ale aj rastúce náklady v súvislosti s využívaním elektrickej energie. Zaujímavé pritom je, že doposiaľ malá skupinka ľudí, ktorá pranie textílií výrazne obmedzuje, sa postupne rozširuje, vďaka čomu je hnutie „No Wash Movement“ na vzostupe.

Ako ale členovia tohto hnutia udržujú svoje oblečenie čisté a svieže? Majú na to niekoľko trikov. Možnosťou je napríklad vystaviť oblečenie UV žiareniu, ktoré ničí baktérie, no nie samotný materiál a jeho farby. Ďalšou je len obyčajné prevetranie nosených vecí.

Hygiena je dôležitá, ale treba nájsť správnu rovnováhu

V prípade neprania bielizne je, samozrejme, na mieste otázka hygieny. Dokonca ani Sumner neodporúča úplne seknúť s využívaním práčky. Zníženie frekvencie prania oblečenia je v prvom rade v záujme planéty – je to totiž k prírode omnoho ohľaduplnejšie, no klasické pranie nezakazuje.

„Nechceme, aby si ľudia mysleli, že si nemôžu vyprať veci, pretože tým ničia planétu,“ uviedol a zároveň dodal, že o osobnú hygienu treba dbať, pričom je tu aj zdravotné hľadisko. Najlepšie je podľa neho nájsť správnu rovnováhu a dobre si premyslieť, kedy treba nosený kúsok oblečenia vyprať, a ako.

Ľuďom, ktorí chcú pomôcť planéte tak, že budú práčku využívať menej, než doposiaľ, odporúča, že oblečenie nemusia čistiť, pokiaľ nie je výrazne špinavé a nie je ho cítiť. Dodáva tiež, že prať treba na nižšej teplote, alebo zvoliť krátky prací cyklus, a podľa možnosti nevyužívať prací prášok. Aj toto totiž môže dopomôcť k dlhšej životnosti textílií.