Riskujete pokutu až 1 300 eur: V týchto prípadoch si za volant nesadajte, môže vás to stáť „vodičák“

Vodičský preukaz je nevyhnutný pre každého, kto riadi motorové vozidlo. Šoféri sa však každoročne dostávajú do situácií, kedy oň prichádzajú. Kedy môže policajt pristúpiť k jeho zadržaniu?

Existuje niekoľko prípadov, kedy je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz. A to pri niektorých situáciách, kedy dochádza k porušeniu pravidiel cestnej premávky alebo právnych predpisov, informuje o tom ministerstvo vnútra.

Zadržať vodičský preukaz môže policajt napríklad, ak:

Máte zákaz vedenia motorového vozidla. Ak vám bol súdom uložený zákaz šoférovania, alebo ak máte uložený trest, ktorý zahŕňa zákaz vedenia motorového vozidla, policajt môže zadržať váš vodičský preukaz. Tento zákaz môže byť výsledkom rozhodnutia súdu alebo ochranného liečenia, ktoré sa týka vašich schopností bezpečne riadiť vozidlo.

Nespĺňate požiadavky spôsobilosti na šoférovanie. Policajt má právo zadržať vodičský preukaz aj v prípade, že existuje podozrenie, že nie ste zdravotne alebo psychicky spôsobilí na šoférovanie. Ak sa musí preskúmať vaša odborná alebo zdravotná spôsobilosť, vodičský preukaz môže zostať zadržaný až do ukončenia tohto vyšetrenia.

Vodičský preukaz je neplatný. Môže to byť napríklad z dôvodu uplynutia platnosti, alebo ak nie je platný na konkrétny typ vozidla, policajt má právo vám preukaz zadržať. V takom prípade môžete pokračovať v jazde len dočasne, pokiaľ budete schopní obnoviť platnosť preukazu.

Nezaplatíte pokutu. Ak máte neuhradené pokutu za priestupky, napríklad za porušenie pravidiel cestnej premávky, policajt môže zadržať váš vodičský preukaz. Tiež si dávajte pozor napríklad na platnosť diaľničnej známky. V prípade nemožnosti úhrady pokuty v blokovom konaní môže byť preukaz zadržaný až do jej zaplatenia.

Exekučný príkaz. Vodičský preukaz môže byť zadržaný aj na základe exekučného príkazu, ak máte nevyrovnané finančné záväzky. Policajt vám môže preukaz zadržať v súlade s rozhodnutím súdneho exekútora.

Čo sa stane, keď vám policajt zadrží vodičský preukaz?

Ak vám policajt zadrží vodičský preukaz, vydá o tom potvrdenie. To je dokladom, že váš preukaz bol skutočne zadržaný a že nemôžete ďalej šoférovať, kým nebudú splnené príslušné podmienky. V prípade, že zaplatíte pokutu alebo vyrovnáte svoje záväzky, môže vám byť preukaz vrátený. Ak však tieto podmienky nebudú splnené, preukaz zostane zadržaný až do ukončenia príslušného právneho konania alebo exekúcie.

V niektorých prípadoch môže policajt povoliť dočasnú jazdu na ďalších 15 dní, ak nebude ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. Toto povolenie platí len na území Slovenskej republiky a musí byť uvedené v potvrdení o zadržaní preukazu.

Pokuta do 1 300 eur

Ak ho nedostanete a rozhodli by ste sa viesť motorové vozidlo v čase zadržania vodičského preukazu, považuje sa to za priestupok. Pokuta môže byť v tomto prípade uložená od 300 € až do výšky 1 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od jedného roka do piatich rokov.

Zadržanie vodičského preukazu môže byť veľkou nepríjemnosťou. Ak sa vám to stane, vždy sa riaďte pokynmi, ktoré vám vydá policajt. Uhrádzajte pokuty včas a na ceste sa vždy správajte zodpovedne, aby ste sa vyhli tomuto či iným problémom.