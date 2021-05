Rieky a jazerá dostali svoje práva. Teraz sa súdia s developermi kvôli výstavbe novej obytnej štvrte

Viacerým nasledujúce vety prídu zvláštne, ale sklameme vás – nejde o výmysel. Na Floride sa sieť potokov, jazier a mokradí súdi so štátom a stavebným developerom, ktorí plánujú na ich území postaviť novú zástavbu rodinných domov.

Život dokáže napísať tie najbláznivejšie a najbizarnejšie príbehy zo všetkých. To je holý fakt, ktorý nám neustále pripomínajú aj rôzne správy zo sveta. Jednou z nich je bizarný prípad, ktorý ide pred súd na Floride. Do súdneho sporu sa totiž podľa denníka The Guardian púšťa sieť riek, jazier a mokradí na Floride.

Mokrade sa súdia so štátom

Žalobcovia sa odvolávajú na nedávno schválený zákon o ochrane biodiverzity, podľa ktorého majú vodné toky svoje vlastné prírodné práva, ktoré im zabezpečujú ochranu existencie a zachovanie zdravého ekosystému.

Veľmi nezvyčajné trestné oznámenie bolo podané v mene floridských vodných tokov a pred súd sa dostalo minulý týždeň v okrese Orange County. Na strane žalobcov sa objavuje rieka Boggy Branch, mokraď Crosby Islan Marsh a jazerá Lake Hary či Lake Mary.

Predmetné vodné plochy a rieky sa v súdnom spore objavujú cez sprostredkovateľov, keďže nový zákon prijatý len minulý rok v novembri, umožňuje v ich mene kohokoľvek zažalovať. V tomto prípade sú to developeri, ktorí majú na území spomínaných vodných plôch postaviť novú zástavbu rodinných domov.

Nový projekt zničí cennú prírodu

„Naše vodné toky a divokú prírodu systematicky ničia veľmi zle naplánované rozširovania predmestí. Príroda doposiaľ potichu trpela a nikto sa za ňu až doteraz nemohol postaviť,“ uviedol Chuck O’Neal, prezident skupiny Speak Up Wekiva. Ten vodné toky na súde zastupuje ako právnik.

V mene vodných tokov bola zažalovaná firma Beachline South Residential LLC, ktorá chce zastavať plochu 768 hektárov. Skupina ochranárov, ktorá ale firmu v mene riek a mokradí zažalovala, tvrdí, že stavba luxusnej predmestskej štvrte by zničila viac než 25 hektárov územia. Navyše by tiež došlo k zničeniu biodiverzity a k znečisteniu dôležitých potokov i jazier. A na to sa ochranári nemôžu pozerať.

Ako celý proces dopadne, samozrejme, budeme sledovať.