Reportérke na MS v Katare v priamom prenose ukradli doklady a peniaze. Neuveríte, ako reagovala polícia

Prísť o peniaze a o doklady je najhoršia nočná mora každého turistu. Na vlastnej koži to zažila na MS v Katare aj reportérka, ktorú zlodeji okradli v priamom prenose. Okamžite sa vybrala na políciu, aby krádež nahlásila. Reakcia miestnej polície ju šokovala.

Dlho očakávané majstrovstvá sveta v Katare sa 20. novembra dočkali veľkolepého štartu. Ako ale informuje LADbible, nie pre všetkých to bola až taká pozitívna skúsenosť. Argentínsku reportérku Dominique Metzger totiž zlodeji okradli v priamom prenose. Z tašky, ktorú mala pri sebe, zmizli nielen peniaze, ale aj doklady. Incident ohlásila na polícii a rozhodla sa, že sa o zvláštnu skúsenosť podelí na sociálnych sieťach.

Reportérka hovorí, že už v úvode konverzácie s katarskou políciou boli jasne badateľné rozdiely v kultúre. Policajtka ju upokojila, že všade sú najmodernejšie kamery a zlodeja dokážu vďaka možnosti identifikácii tváre rýchlo vypátrať. Následne sa policajti Dominique opýtali, aký trest by mal zlodeja postihnúť, keď ho dolapia.

Dominique Metzger, the Argentine reporter, that had her wallet stolen live on air says the Qatari police assured her the thief could be identified using face recognition and asked what punishment she wanted for him:

„5 years in prison or do you want him to be deported." 🇶🇦🚔

