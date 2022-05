Bill Gates prezradil, aký mobil používa. Prekvapivo, nie je to žiadny model od Microsoftu

Niekdajší najbohatší človek sveta a významný zakladateľ spoločnosti Microsoft nedávno odpovedal v rámci otázok na sociálnej sieti Reddit na to, aký smartfón momentálne využíva. Logicky by sa dalo predpokladať, že jeho primárnym zariadením bude smartfón od spoločnosti Microsoft. Nie je to ale tak.

Bill Gates sa rozhodol v rámci Redditu zapojiť do „Ask Me Anything“ (v preklade „Spýtajte sa čokoľvek“, pozn. red.). Užívateľ bwagnon713 sa ho opýtal, aký telefón momentálne Gates používa.

Používa skladací Samsung

Miliardár mu odpovedal, že teraz používa Samsung Galaxy Z Fold 3 s Androidom. Ako poznamenal, najviac ho baví, že ho môže používať ako prenosný počítač a tiež telefón zároveň, uvádza portál Svetandroida.

Samsung Galaxy Z Fold 3 je skladací smartfón s ohybným displejom a oficiálnou cenovkou 1 799 eur. Je trošku prekvapivé, že Gates nevyužíva Microsoft Surface Duo 2, ktoré je veľmi podobným zariadením ako skladací smartfón od Samsungu.

Bill Gates, ako píše iDnes, si model Galaxy Z Fold 3 pochvaľuje a tvrdí, že s takou veľkou obrazovkou mu stačí mať pri sebe iba malé prenosné PC a tento mobil a už nič ďalšie nepotrebuje.

Microsoft a Samsung majú k sebe blízko

Aj keď sa môže zdať, že je to „podpásovka“ pre Microsoft, nie je to úplne tak. Samsung dlhodobo s Microsoftom spolupracuje a ako píše Živé.sk, obe spoločnosti vlani rozšírili svoje strategické partnerstvo aj práve na oblasť skladateľných zariadení. Tie sa štandardne dodávajú s predinštalovaným Office, Outlookom aj Teams. Jeden z najbohatších ľudí sveta naopak nikdy veľmi nesympatizoval so smartfón iPhone od Apple.