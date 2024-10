Putin sa stretne s lídrami 32 krajín, ukazuje tak svoju silu: Západu chce dať príučku, posiela mu tvrdý odkaz

Šéf Kremľa sa snaží upevniť svoju pozíciu a rozvíjať vzťahy so svojimi spojencami. 22. októbra začal 16. samit BRICS, kľúčové podujatie ruského predsedníctva v asociácii. Potrvá do štvrtka 24. októbra a Putin sa stretne s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom, tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a etiópskym premiérom Abiyom Ahmedom.

Ako informuje prokremeľská agentúra TASS, v Kazani sa pod vedením Vladimíra Putina stretnú predstavitelia Brazílie, Indie, Číny, Južnej Afriky, Egypta, Etiópie, Iránu, Saudskej Arábie aj Spojených arabských emirátov. Celkovo sa očakáva účasť zástupcov viac ako 30 krajín.

Skupina BRICS vznikla ako snaha vyvážiť „svetový poriadok vedený Západom“. K zakladajúcim štátom patria Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika.

Snaží sa o zastrašenie Západu

Podľa TN Nova sa Putin týmto stretnutím snaží dať Západu príučku. Odborníci tvrdia, že tak dáva najavo, že sankcie zo strany západných krajín, uvalené v dôsledku vojny na Ukrajine, jeho krajinu nijako nepoškodili.

Na samite sa ukáže napríklad čínsky prezident Si Ťin-pching aj iránska hlava štátu Masúd Pezeškján. Expert tvrdí, že ide o stretnutie, ktoré má posilniť vzťahy a rozvíjať spoluprácu. Podľa odkazu Ruska sa chce navyše do BRICS pripojiť ďalších 30 krajín.

Putin sa snaží poslať Západu správu o tom, že i keď sa snaží o jeho oslabenie, sila Ruska je nespochybniteľná. „Vieme, že pod povrchom sú vážne trhliny. Ale na geopolitickej úrovni má Rusko všetkých týchto priateľov a všetci sú ruskými partnermi. Jasným posolstvom je, že pokusy o izoláciu Ruska zlyhali,“ povedal pre BBC Chris Weafer.

Pokračujú aj napriek napätiu

Niektoré krajiny, ktoré do BRICS patria, majú medzi sebou dlhodobé nezhody, panuje medzi nimi napätie a nedokážu sa zhodnúť na niektorých kľúčových otázkach. Takýto problém trápi napríklad Egypt a Etiópiu, je medzi Čínou a Indiou, alebo Saudskou Arábiou a Iránom.

„V niektorých ohľadoch je pre Západ dobré, že sa Čína a India nemôžu nikdy na ničom dohodnúť. Pretože ak by to mysleli vážne, BRICS by mal obrovský vplyv,“ cituje TN Nova ekonóma Jima O´Neila. Ten navyše dodal, že snažiť sa tieto krajiny prinútiť k spolupráci na ekonomických otázkach, je nikdy nekončiaca výzva.