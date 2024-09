Pumpy budú opäť prepisovať ceny. Mali by sa dostať pod magickú hranicu, tento pokles vás poteší

Dobré správy zo slovenských čerpacích staníc neutíchajú. Slovenskí motoristi sa môžu tešiť na ďalšie zlacňovanie pohonných látok. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatný vývoj na ropnom trhu implikuje ďalšiu vlnu zlacňovania palív na našich čerpacích staniciach.

Cena nafty by sa mala v najbližších dňoch približovať k 1 euru a 40 centov a benzín by sa mal dotýkať 1 eura a 50 centov. To by znamenalo o vyše 20 centov lacnejšie tankovanie ako v rovnakom období minulého roka. „Nafta by sa mala dostať pod minimá z mája 2023 a klesnúť na najnižšie úrovne od ruskej invázie na Ukrajinu. Benzín by mal byť najlacnejší od úvodu roka 2023,“ dodal Pánis.

Priaznivý výhľad pre ceny

Výhľad pre ceny benzínov a nafty je na Slovensku v najbližšom týždni-dvoch veľmi priaznivý pre motoristov aj podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka. Ten očakáva, že nebude problém tankovať liter benzínu za menej ako 1,5 eura a cena nafty by sa mohla znížiť pod 1,4 eura. „V najbližšom období tak budeme tankovať najlacnejšie od začiatku roku 2022,“ zdôraznil Boháček.

Cena nafty okolo 1 euro a 40 centov je už realitou na druhej strane rieky Morava a je s prehľadom najlacnejšia v regióne. S výnimkou Českej republiky sú ceny nafty drahšie vo všetkých susediacich krajinách EÚ. V Poľsku nad 1 euro a 45 centov a v Rakúsku a Maďarsku nad 1 euro a 50 centov. Aj pri Jadrane v Slovinsku a Chorvátsku sa ceny nafty v úvode septembra držali nad 1 eurom a 50 centami a to isté platí aj pre Grécko. V Taliansku len nedávno klesli pod 1 euro a 70 centov. „Z prímorských dovolenkových destinácii je najlacnejšia nafta v Bulharsku, kde sa pohybuje mierne pod 1 eurom a 30 centami,“ podotkol Pánis.

Najlacnejší benzín je v Česku a Poľsku

Ceny benzínu sa zatiaľ nad 1 eurom a 50 centami držia okrem Slovenska aj v Rakúsku, kde sú najdrahšie v regióne a v Maďarsku. Najlacnejšie možno benzín natankovať v Poľsku a Českej republike, kde sa cenovka pohybuje hlbšie pod 1 eurom a 50 centami a pomaly sa približuje k méte 1 eura 45 centov. Priemerné slovinské ceny benzínu sú zhruba na úrovni slovenských a chorvátske zhruba 2 až 3 centy vyššie ako u nás. „Z obľúbených slovenských prímorských destinácii je cenou benzínu najlacnejšie Bulharsko, kde je cenovka už pod 1 eurom a 30 centami, naopak najdrahšie je v Taliansku a Grécku, kde sú ceny tesne pod 1 eurom a 80 centami,“ doplnil Pánis.

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 35. týždni tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu znížili o 2 centy na liter. Cena natural 95-oktánového benzínu sa v priemere predávala za 1,529 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu za 1,737 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili o 1 cent lacnejšie za priemerných 1,443 eura za liter.

„V porovnaní s okolitými krajinami tankujeme s výnimkou Rakúska najdrahší benzín, naopak najlacnejšiu naftu s výnimkou Česka. Ceny benzínu sú u nás priemerne o 14 centov lacnejšie ako v EÚ a o 19 centov ako v krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 11 centov ako v EÚ, respektíve o 13 centov v porovnaní s eurozónou,“ doplnil Boháček.

Ropný trh vysiela v úvode septembra pre motoristov ďalšie priaznivé správy. Cena pre Európu kľúčovej ropnej zmesi Brent sa v uplynulom obchodnom týždni „roztopila“, keď klesla o takmer 10 percent a zatvárala na 71 dolároch, čo je najnižšia cena od decembra 2021. Oproti prázdninovým maximám klesla o takmer 19 percent a od začiatku roka je v osempercentnej strate. Severoamerický benchmark WTI stratil v minulom obchodnom týždni osem percent a klesol na najnižšiu hladinu od júna 2023. Od začiatku roka je v strate necelých šesť percent.

Rastúce obavy

Pod kolaps cien ropy v uplynulom týždni sa podľa Pánisa podpísali rastúce obavy zo zvoľňovania sa rastu dopytu po nej v globálnej ekonomike na čele s Čínou a Spojenými štátmi, dvomi najväčšími svetovými spotrebiteľmi. Dve najväčšie svetové ekonomiky naďalej zverejňujú nepresvedčivé makrodáta, najmä z výrobného sektora. Chudokrvnú ekonomickú aktivitu pritom signalizuje aj Európa. „Ropa v úvode týždňa padala aj pre predpoklady, že OPEC+ v októbri zvýši produkciu. Kartel sa napokon, pod tlakom kolabujúcich cien ropy, dohodol, že redukciu škrtov odsunie až na december, no ani tento krok nedokázal stabilizovať vystresovaný ropný trh pri mimoriadne negatívnom sentimente a zvýšenej averzii voči riziku,“ uviedol Pánis.

Vzhľadom na aktuálne nastavenie faktov je podľa Boháčka pravdepodobná rastová korekcia cien ropy. „Ekonomická situácia sa pozvoľne zlepšuje a krajiny najväčších producentov vykazujú silnú flexibilitu v prispôsobovaní sa trhovému vývoju cien. Ďalší pokles cien ropy, tak budú obchodníci na trhu pozorne sledovať, keďže výhľad pre ekonomické prostredie a zásoby na trhu, aktuálne korešponduje s vyššími úrovňami cien,“ konštatoval Boháček.