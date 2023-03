Prvýkrát sa s opicou zobudila, keď mala 7, v 15 sa zrútila. Cara Delevingne prehovorila o svojom najtemnejšom období

Už ako dieťa trpela Cara Delevingne nespavosťou a musela užívať lieky. Lekári jej ako tínedžerke diagnostikovali dyspraxiu. Aj toto malo viesť k tomu, že sa duševne zrútila, keď mala len 15 rokov.

V najhorších momentoch uvažovala nad samovraždou

V rozhovore pre Vogue 30-ročná modelka priznala, že prvýkrát sa s opicou zobudila u svojej starej mamy v čase, keď mala ešte len 7 rokov. Mala na sebe šaty družičky a pila poháre šampanského. Len o 3 roky neskôr jej podľa Mail Online museli lekári predpísať lieky na spanie, trpela hroznou nespavosťou. V čase, keď bola tínedžerka, jej diagnostikovali dyspraxiu, neurologickú poruchu, ktorá ovplyvňuje plánovanie a organizáciu pohybov.

Cara hovorí, že práve toto odštartovalo lavínu duševných problémov, vrátane sebapoškodzovania. Aby ich zvládla, skúšala terapiu hudbou, umením, ale aj kognitívno-behaviorálnu terapiu. Napokon sa ale v 15 mentálne zrútila. Cara si myslí, že to bol následok toho, že na povrch vyplávali všetky problémy a traumy, s ktorými sa dovtedy nevyrovnala.

Modelka dodáva, že lieky jej zachránili život. Priznáva, že sa zámerne pokúšala privodiť si bezvedomie tým, že si udierala hlavu o strom. Inokedy sa zas doškriabala do krvi. V najtemnejšom bode dokonca uvažovala aj nad samovraždou, lekári jej dokonca museli predpísať antipsychotické lieky.

Prirovnávali ju k matke závislej od heroínu

Aby toho nebolo málo, Cara sa musela už ako dieťa prizerať tomu, ako jej matka Pandora bojuje so závislosťou na heroíne a s bipolárnou poruchou. Aby svoje deti ochránila, na istý čas sa od nich odsťahovala. Neskôr Pandora sama priznala, že po tom, čím si prešla, je paranoidná a obáva sa, že aj jej deti budú závislé. Matkina závislosť a jej neprítomnosť mali na Caru zásadný vplyv.

Únikom bol pre ňu modeling, ku ktorému sa v 18 rokoch dostala vďaka najlepšej kamarátke a jej mame. Aj keď sa pôvodne chcela stať herečkou alebo rockovou bubeníčkou, modeling jej priniesol takmer okamžitý úspech a slávu. V 20 rokoch z nej už bola hviezda. Čoskoro si ale uvedomila, že po fyzickej, ale ani emocionálnej stránke jej modeling neprospieva a musí vyskúšať niečo iné.

„Peniaze nie sú všetko. Dostanete sa do bodu, kedy si pomyslíte, oh, zarobila som peniaze, no som hlboko nešťastná a osamelá,“ vyjadrila sa v rozhovore Cara. Pre Vogue ale priznala, že konečne začína pociťovať istú rovnováhu. Už niečo vyše štyroch mesiacov je úplne triezva a pracuje na sebe.

Minulý rok krátko po jej 30. narodeninách obleteli médiá zábery, na ktorých sa správala zvláštne. Takmer okamžite ju ľudia začali prirovnávať k Pandore a pýtali sa, či je v poriadku. Cara priznáva, že to bol pre ňu budíček, po ktorom si uvedomila, že sa musí vzdať návykových látok, ktoré pre ňu boli únikom z reality.