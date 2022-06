Prvé podozrenie na opičie kiahne je už aj na Slovensku: Ženu hospitalizovali, čaká sa na výsledky testov

V prešovskej nemocnici bola hospitalizovaná žena s podozrením na opičie kiahne. Informáciu pre Noviny.sk potvrdil námestník riaditeľa pre nechirurgické odbory MUDr. Boris Mavrodiev. Aktuálne sa čaká na výsledky laboratórnych testov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na opičie kiahne sme pripravení

Slovensko by malo byť na výskyt opičích kiahní pripravené. Myslí si to infektológ Peter Sabaka, ktorý pre TASR potvrdil, že máme k dispozícii diagnostiku a lieky na zníženie rizika komplikácií.

„Vieme diagnostikovať a rozpoznať, ak by sa objavil pacient s podozrením na opičie kiahne a vedeli by sme ho izolovať,“ uviedol Sabaka. Podotkol, že v drvivej väčšine prípadov sú vo svete ľudia s opičími kiahňami hospitalizovaní z epidemiologických dôvodov. „Inak by veľmi hospitalizáciu nevyžadovali,“ ozrejmil.

Diagnostika prebieha, podobne ako pri ochorení COVID-19, metódou PCR, ktorou sa podľa jeho slov dá diagnostikovať takmer akékoľvek infekčné ochorenie.

Lieky na liečbu opičích kiahní sú podľa neho známe a dostupné. „Sú to lieky, ktoré boli v minulosti vyvinuté na liečbu niektorých herpetických infekcií,“ spresnil infektológ.

Prípady opičích kiahní už zaznamenali vo viacerých európskych krajinách vrátane Českej republiky.