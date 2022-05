Ako rozoznať opičie kiahne? Britské úrady zverejnili sériu fotografií a symptómov tejto choroby

Prvý prípad v utorok hlásilo aj Slovinsko a Česko.

Podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) je riziko, že sa tento typ kiahní rozšíri medzi všeobecnú populáciu „veľmi nízke“, zostáva však vysoké pre určité skupiny obyvateľstva. Pravdepodobnosť rozšírenia tohto zriedkavého ochorenia prostredníctvom blízkeho kontaktu medzi osobami s viacerými sexuálnymi partnermi sa považuje za vysoké.

Bolesti, horúčka či opuchnuté uzliny

Na stránke britských úradov (UKHSA) bol preto dnes zverejnený zoznam fotografií, na ktorých sa nachádzajú prvé prejavy opičích kiahní. Spolu so zoznamom symptómov tak chce informovať nielen britských občanov, ako toto ochorenie dokážeme rozoznať.

Podľa britských úradov si treba dávať pozor na počiatočné príznaky v podobe horúčok, bolestí hlavy, svalov, chrbta, opuchnutia lymfatických uzlín a celkového vyčerpania. Neskôr sa začne vyvíjať vyrážka, ktorá začína väčšinou na tvári a pokračuje inými časťami tela, vrátane pohlavných orgánov.

Vyrážka sa v priebehu ochorenia mení do rôznych podôb — na počiatku môže pôsobiť ako obyčajné akné, prejsť do raniek podobných klasickým ovčím kiahňam či syfilisu a potom prejsť do chrasty, ktorá po niekoľkých dňoch odpadne.

Nemecká vláda už preventívne objednala 40-tisíc vakcín

Nemecká vláda objednala 40 000 dávok vakcíny proti opičím kiahňam v prípade, že bude potrebné zaočkovať kontakty nakazených osôb. TASR o tom informuje na základe správ z webovej stránky týždenníka Der Spiegel a agentúry Reuters.

„To, či tak budeme musieť urobiť, ešte v súčasnosti nie je známe,“ povedal v utorok nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach. Jedna vakcína môže podľa neho zabrániť nákaze a takisto zastaviť nástup ochorenia alebo ho oddialiť. Nemecko si objednalo vakcíny od spoločnosti Bavarian Nordic so sídlom v Dánsku, spresňuje Reuters.