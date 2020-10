Protiklady sa v skutočnosti nepriťahujú, hovorí nová štúdia. Jej závery vás prekvapia

Naozaj si však môžu spokojne v spoločnej domácnosti nažívať ľudia, ktorí toho majú málo spoločného? Vedci sa rozhodli, že sa tomuto tvrdeniu prizrú bližšie. Výsledky možno mnohých prekvapia.

Sú si manželia naozaj podobní?

Čo je potrebné k tomu, aby dvaja ľudia dobre vychádzali? Mali by mať podobné záujmy a vlastnosti, alebo je lepšie, ak sa odlišujú? Je pravda, že dvojice, ktoré spolu žijú dlho, sa na seba po čase začnú podobať? To všetko sú otázky, ktoré vedcov zaujímajú už desiatky rokov.

Myšlienka, že ľudia, ktorí spolu žijú dlho, sa na seba časom začnú podobať, prvýkrát vznikla ešte v roku 1987. Vedci došli k záveru, že zdieľanie spoločných zážitkov a spoločných emócií vedie k tomu, že sa začnú podobať aj výrazy tváre, vrásky a iné črty dvojíc, píše portál Springer.

Ako píše portál Daily Mail, stanfordskí vedci sa rozhodli túto teóriu overiť a výsledky vás možno prekvapia. Ukázalo sa totiž, že dvojice sa na seba časom nezačnú podobať. Pravdou je, že už pri hľadaní partnera si vyberáme takého človeka, ktorého črty tváre sú podobné tým našim. Okrem toho, zvyčajne si hľadáme partnera, ktorý má zároveň aj podobné zásady a hodnotový rebríček ako my.

V rámci štúdie, ktorú vedci vykonali pred desiatkami rokov, boli závery vyvodené na základe porovnávaných fotografií. Vedci porovnávali fotografie čerstvo zosobášených ľudí s fotografiami manželov, ktorí spolu žili 25 rokov. Zdalo sa im, že manželia, ktorí spolu žijú 25 rokov sa na seba podobajú viac ako tí čerstvo zosobášení.

Záver štúdie teda znel tak, že dvaja členovia domácnosti sa na seba nepodobajú len vďaka zdieľaným génom (ako napríklad otec so synom), ale aj vďaka sociálnemu kontaktu a rokom spolužitia.

Podobného partnera si vyberáme už na začiatku vzťahu

Ako informuje nová štúdia publikovaná prostredníctvom časopisu Scientific Reports, pravda sa podľa vedcov ukrýva inde. V rámci štúdie si vedci všimli, že aj čerstvo zosobášení manželia sa na seba do istej miery podobajú. Črty ich tvárí sa však časom nemenia tak, aby sa prispôsobili partnerovi. V tejto štúdii vedci taktiež porovnávali fotografie čerstvých manželov, manželov po 20 a po 69 rokoch manželstva.

Dobrovoľníkom bola ukázaná fotografie tváre a boli požiadaní, aby ju porovnali so 6 ďalšími tvárami. Jedna zo 6 tvárí pritom patrila manželovi alebo manželke. Úlohou účastníkov bolo ohodnotiť fotografie na škále od 1 do 6 a určiť, ktoré sa na seba podobajú najviac a ktoré najmenej. Vo väčšine prípadov boli účastníci schopní priradiť k sebe manželov bez ohľadu na to, ako dlho spolu žijú. V ďalšej časti štúdie boli na porovnávanie tvárí využité technológie, výsledky však boli podobné.