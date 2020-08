Umelá inteligencia analyzovala vzťahy 11-tisíc mužov a žien. Výskum má prekvapivé výsledky

Existuje nekonečné množstvo faktorov, ktoré môžu prispieť k posilneniu, alebo naopak, k rozpadu vzťahu. Vedci sa rozhodli, že vzťahy opäť raz preskúmajú, tentoraz však za pomoci umelej inteligencie.

Vďaka čomu sú ľudia vo vzťahoch spokojní?

Ide o prvú štúdiu svojho druhu, ako píše štúdia publikovaná prostredníctvom časopisu PNAS, umelá inteligencia sa do skúmania partnerských romantických vzťahov púšťa prvýkrát, informuje portál Science Alert.

Umelá inteligencia zhromaždila dáta od viac ako 11 000 párov, pričom cieľom bolo určiť faktory, ktoré sa podieľajú na tom, že si dvojice spolunažívajú šťastne a spokojne. Výsledky výskumu možno mnohých prekvapia, ukázalo sa totiž, že dôležité je najmä to, aký typ vzťahu partneri budujú, kým osobnostné charakteristiky partnerov sú menej podstatné.

Čo robí ľudí vo vzťahu šťastnými?

Ako píše portál Western News, súčasťou štúdie boli otázky týkajúce sa napríklad toho, do akej miery sú jedinci úzkostní, do akej miery sú spokojní so svojou momentálnou situáciou a so svojím životom, umelá inteligencia však skúmala napríklad aj to, aké bolo manželstvo rodičov jednotlivých účastníkov výskumu.

Psychológovia sa otázke toho, čo činí ľudí vo vzťahoch šťastnými, venujú už desaťročia, odhaliť jednotlivé faktory však nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V priebehu rokov vznikli desiatky teórií vysvetľujúcich, prečo sme v niektorých vzťahoch šťastní, v iných zas nie.

Neraz predstavuje problém zhromažďovanie dát, za účelom získania relevantných výsledkov totiž nestačí preskúmať vzťah 10 či 50 párov. Práve preto sa vedci rozhodli otestovať možnosti umelej inteligencie, ktorá dokáže v priebehu chvíle zhromaždiť a vyhodnotiť obrovské množstvá dát.

Systém s názvom Random Forests v tomto prípade získal údaje od 11 196 párov dvojíc zo 43 rôznych súborov dát, ktoré boli vytvorené v rámci predchádzajúcich výskumov. Random Forests následne dokáže vyhodnotiť veľké množstvo premenných, ktoré môžu vo vzťahu zohrávať úlohu a vybrať tie najdôležitejšie.

Dôležité je, ako vzťah budujeme

Ako informuje článok publikovaný v časopise PNAS, spokojnosť a šťastie vo vzťahu do značnej miery závisí napríklad od toho, ako partneri vnímajú vzťah a jeho súčasti, ako napríklad konflikty či prejavovanie náklonnosti.

Výrazným prediktorom je aj vnímaný záväzok (napríklad verím, že môj partner chce, aby náš vzťah vydržal večne), ocenenie (som šťastná/ý, že partner je súčasťou môjho života), spokojnosť so sexuálnym aspektom vzťahu, vnímaná spokojnosť partnera (myslím si, že partner je vo vzťahu so mnou šťastný), či konflikt (ako často sa s partnerom hádame).

Prekvapivo, osobnostné črty, vek či pohlavie sa na spokojnosti vo vzťahu podieľali len málo. Pokiaľ však ide o osobnostné črty, ukázalo sa, že najviac ovplyvňuje vzťah úzkostlivosť, depresia, negatívny afekt a vyhýbavé pripútanie (vyhýbam sa prílišnej blízkosti s romantickým partnerom).

Vedci v štúdii však dodávajú, že tieto faktory ustupujú do úzadia v prípade, ak je vo vzťahu málo konfliktov, partneri sa dokážu navzájom oceniť a vnímajú voči sebe záväzok. Nech teda vstupujete do vzťahu s kýmkoľvek, dôležité je, ako na vzťahu budete pracovať, ako ho budete budovať a aká medzi vami vznikne dynamika.