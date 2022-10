Priznal sa k vraždám 185 žien. Melissa na TikToku popisuje, čo jej otec posiela v balíčkoch a aké píše listy z väzenia

Melissa Moore je dcérou beštiálneho sériového vraha. Keith Jesperson, ktorý je známy aj ako Happy Face Killer, má na rukách krv desiatok obetí. Žena Na TikToku popisuje ich vzťah a hovorí o listoch, ktoré jej z väzenia posiela.

Čo jej píše otec v listoch?

Melissa Moore má na TikToku viac ako 170 000 sledovateľov, jej videá sa stali virálnymi vďaka tomu, že v nich rozoberá svoj vzťah s otcom, ktorý je sériovým vrahom. Podľa portálu Insider sa venuje aj správam, ktoré jej otec z väzenia posiela.

V priebehu rokov Melissa už niekoľkokrát v médiách otvorene hovorila o tom, že jej otcom je Keith Jesperson, americko-kanadský vraj známy aj ako Happy Face Killer. Na konci svojho priznania totiž dokreslil vysmiateho smajlíka. Na TikToku o ňom začala žena uverejňovať videá preto, aby takýmto spôsobom podporila svoj podcast Life After Happy Face. V septembri svoju aktivitu na sociálnych sieťach zintenzívnila, vraj tak reagovala na seriál o Jeffreym Dahmerovi.

Na TikToku Melissa vysvetľuje, aké je to byť dcérou brutálneho vraha, čo jej píše v listoch a aké balíčky jej z väzenia posiela. Jedno z videí, ktoré uverejnila koncom septembra, má už takmer 9 miliónov pozretí. Melissa v ňom hovorí o liste, ktorý jej otec napísal po tom, čo sa vydala. Vraj prišiel aj s fotografiou z jej svadobného dňa.

Žena sa zamýšľa nad tým, ako je možné, že vo väzení má prístup k jej Instagramu. Žiaľ, list nebol len o milých slovách, ktoré by ste od otca nevesty čakali. Otec Melisse napísal, že ona, ale aj jej ženích, sú tuční. V závere listu sa jej pýta, prečo nebol na svadbu pozvaný aj on. Dodáva, že by nemala zabúdať na to, že ju nikdy neprestal ľúbiť.

Mal zabiť 185 žien

Niekoľko používateľov vyjadrilo názor, že takú drzosť od jej otca nečakali, vraj si nepríjemné komentáre mohol odpustiť. Jeden z nich napísal, že Keith možno svojej dcére závidí, že je slobodná a zamilovaná, kým on trčí za mrežami.

Minulý rok sa zas pochválila balíčkom, ktorý jej otec poslal na Vianoce. Vraj sa ho bála otvoriť, napokon ale zistila, že je v nej malá hnedá taška, ktorú vyrobil Jespersonov spoluväzeň. V ďalšom z videí si Melissa prizvala kamarátku, ktorej otec je odsúdený za vraždu jej matky.



Pred niekoľkými rokmi Melissa v rozhovore pre ABC News priznala, že spočiatku mala pocit viny, ťažko sa spamätávala z toho, že jej otec je vrah. Vraví, že neexistuje žiaden návod, ako sa s tým vyrovnať, nikto nepíše knihy o tom, čo robiť, keď človek zistí, že je jeho otec sériový vrah. Jediné, čo mohla urobiť, bolo vyrovnávať sa s tým krôčik po krôčiku.

Jesperson skončil v rukách polície v roku 1995, podozrievali ho z vraždy jeho vtedajšej priateľky Julie Winningham. Podľa portálu Forensic Magazine sa priznal k vraždám najmenej 185 žien. Potvrdiť sa ale podarilo „len“ 8 obetí. V súčasnosti si odpykáva doživotný trest.