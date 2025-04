Prívalový dážď zdvihne hladiny, hrozia povodne: Na tieto okresy sa ženú silné búrky, pozrite si prehľad

V okresoch Prievidza, Považská Bystrica a Púchov platí vo štvrtok výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou. Informoval o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstraha trvá do 20.00 h, v Prievidzi predbežne do 13.45 h.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ napísal SHMÚ. Predpokladá tiež sprievodné povodňové javy aj mimo tokov.

Pre Slovensko naďalej až do 20.00 h platí výstraha prvého stupňa pred búrkami. Týka sa takmer celého územia, s výnimkou východného Slovenska.

Búrky nekončia ani v ďalšie dni

Dnešné búrky sú dôsledkom toho, že cez naše územie začal postupovať studený front. Pred ním k nám však ešte stále prúdi teplý a vlhký vzduch, ktorý vytvára ideálne podmienky pre tvorbu kopovitej oblačnosti. Práve tá sa začala formovať už ráno, najmä nad horskými oblasťami stredného Slovenska.

To, čo robí dnešné búrky obzvlášť nebezpečnými, je ich statickosť. Znamená to, že sa nebudú výrazne pohybovať, ale ostanú nad jednou lokalitou aj dlhší čas. V praxi to môže znamenať desiatky milimetrov zrážok v priebehu krátkej chvíle.

Ak máte dnes v pláne cestovať, alebo ste vonku, odporúčame sledovať aktuálnu predpoveď a výstrahy. SHMÚ varuje, že búrky môžu byť lokálne veľmi intenzívne. Vietor pri nich môže krátkodobo zosilnieť, v niektorých prípadoch až do rýchlosti 25 kilometrov za hodinu.

Predpokladané zrážky môžu dosiahnuť 10 milimetrov, v najviac postihnutých oblastiach dokonca až 40 milimetrov. Slovensko tak čakajú nebezpečné hodiny, počas ktorých môže byť dôležité reagovať rýchlo. Sledujte situáciu, myslite na svoju bezpečnosť a nezabudnite, že príroda má niekedy silu, ktorú nemožno podceniť.