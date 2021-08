Prišla vám takáto správa z VÚB banky? Neklikajte na link a nikam sa neprihlasujte, upozorňuje polícia

Podobným problémom čelila aj Slovenská pošta a to hneď niekoľkokrát. Email, ktorý sa tváril ako od nich ste možno dostali aj vy. Zaznamenali viac ako 20 rôznych typov podvodných e-mailov, ktoré „sa tvária“ ako od pošty. Adresáta vyzývajú k úhrade platieb za doručenie zásielky, k zmene doručenia či uloženia zásielky a v ostatnom čase aj na zaplatenie colných poplatkov.

Polícia dnes upozornila na podobný problém, no tentokrát ide o VÚB banku. Ľuďom začali chodiť podvodné SMS správy. V žiadnom prípade na tieto správy nereagujte, neklikajte na odkaz, ktorý sa v správe nachádza a nikam nezadávajte svoje údaje a neprihlasujte sa. VÚB banka poskytuje vlastnú mobilnú aplikáciu na internet banking, ktorú si môžete stiahnuť do mobilného telefónu a prihlásiť sa do svojho konta tak. V prípade, že nechcete využívať aplikáciu, môžete navštíviť priamo internetovú stránku banky.

Ak by ste sa cez SMS správu preklikli na link a prihlásili, útočníci okamžite získajú vaše citlivé údaje a môže sa stať, že prídete o svoje úspory. Takéto prihlasovacie formuláre sú falošné a ide len o veľmi rýchlu cestu podvodníkov, ktorí takto “zarábajú” na nič netušiacich ľuďoch.

Banka zároveň na svojej stránke upozorňuje svojich klientov na to, ako reagovať, keď vám príde takáto správa alebo e-mail. Zrejme najbezpečnejší by bol telefonát na ich klientske centrum, alebo sa riaďte týmito radami.