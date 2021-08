Chcete si v priebehu sekundy overiť, či ste vyhrali v očkovacej lotérii? Tento jednoduchý nástroj to dokáže

Očkovacia lotéria odštartovala svoju televíznu premiéru v nedeľu 15. augusta a neprebehla úplne bez problémov. Okrem vyžadovania času na zodpovedanie hesla, ktorý pri omeškaní cez vysielanie cez internet nie je možné stihnúť až po prehnané emócie moderátorov, ktoré okrem iného zapríčinili, že jeden zo súťažiacich – Matej z Ružindola – radšej telefón zavesil, ako nám povedal v rozhovore.

Očkovacia lotéria však je aj o denných výhrach, v ktorých sa už síce netočia státisícové sumy, no aj tak sú lákavé, a to od 10-tisíc eur cez tisíc eur až po sto eurové sumy.

Stránka ministerstva financií síce výhercov zverejňuje, no prezeranie kódov a hľadanie toho, či ste naozaj vyhrali, aj za pomoci filtra môže byť zložité. Ak ešte k tomu kontrolujete kódy dvoch či troch členov domácnosti, zisťovanie výhry môže zabrať aj niekoľko minút.

Vyhralsom.sk to zvládne okamžite

Autor užitočného nástroja, Jakub Bajzath, 30-ročný programátor zo Žiliny, ho vytvoril vo voľnom čase najmä pre seba, no následne si uvedomil, že by sa oplatil aj iným.

“Začiatky webu boli také, že som chcel overiť viacero kódov v databáze výhercov a toto overovanie som chcel robiť častejšie, respektíve napríklad každý deň. Po tom, čo sme spolu s manželkou obdržali kódy, sme ich napísali na papier a takto čakali na prvé zverejnené výsledky Keď sa potom objavil na stránke ministerstva filter s výsledkami, potešil som sa. Avšak mi prišlo hrozne otravné zadávať tie 4 kódy stále dookola každý deň do formuláru, aby som zistil, či sme vyhrali. Taktiež nebolo možné si kódy niekde “zapamätať”, aby som ich nemusel neustále vypisovať z papiera,” opísal Jakub pre Interez, ako prišiel na nápad urobiť web Vyhralsom.sk.

Odsledovanie viacero kódov naraz

“Do hodiny som mal kúpenú doménu a v podstate aj naprogramovaný funkčný web. Podstatou a najväčšou výhodou je to, že na webe zadáš kódy raz, tie sa uložia do pamäte prehliadača a následne sa všetky overia v databáze víťazov. Môžeš si tak napríklad pridať kódy celej rodiny a overovať všetky naraz. Vďaka tomu, že v tabuľke je okrem toho, či si vyhral aj to, koľko si vyhral, mesto/obec a meno víťaza, naozaj môžeš pridať napríklad celú rodinu a nemusíš sledovať, koho kód je koho,” dodal.

Jakub pre Interez povedal, že web je veľmi jednoduchý, pretože neukladá a nespracúva údaje. Zadané kódy sa ukladajú do pamäte vášho prehliadača.

Ďalej opísal, že web iba porovnáva kód s databázou, ktorú zverejňuje ministerstvo financií. Jakub pripomína, že web nakódil skutočne iba za hodinu a nevenoval sa žiadnej grafike či optimalizácii a uznáva, že môže vyzerať trošku nedôveryhodne.

Zlepšená mobilná verzia

Keďže web má v podstate iba pár hodín, Jakub hovorí, že mobilná verzia bola pri spustení “kostrbatá”, no teraz je to už lepšie. Bude ju vylepšovať, aplikáciu pre smartfóny nechystá, keďže v nej nevidí zmysel pre koncového používateľa.

Web stále vo vývoji

Kvôli tomu, že stránka Vyhralsom.sk je jednoduchá, tak každá zmena, ktorá nastane na strane zdroja, čiže ministerstva financií, môže ovplyvniť jej funkčnosť. Ak by ministerstvo zneprístupnilo zdroj, tak web prestane fungovať. Aj keď existuje riešenie tohto problému, Jakub nám povedal, že “tieto možnosti sú komplikovanejšie a nie úplne eticky v poriadku.”

Tiež uvažoval o vytvorení databázy a posielania napríklad správy na zadaný e-mail s informáciou o výhre. To by však web zhromažďoval údaje a s tým zatiaľ nie je stotožnený.

Pripomína nám, že web je stále vo vývoji a ak niekto našiel chybu na webe, či mal nápad/pripomienku, môže sa ozvať na [email protected].

Pre niekoho zbytočné, pre iných nedoceniteľné

V diskusii pod postom, ktorý zverejnil Jakub v súkromnej skupine Som zaočkovaný (Covid-19), sa ozvali užívatelia, ktorým tento nástroj prišiel zbytočný. Všetko je to ale o tom, čo a ako overujete. Ak pochádzate z malej obce či mesta a máte ešte k tomu menej bežné meno, pričom overujete výhru iba pre seba, je dosť možné, že vám bude stačiť iba filter poskytnutý na stránke ministerstva.

Ak však overujte výhru pre viacerých členov rodiny a všetci pochádzate z väčších krajských miest, pričom máte bežné mená, môže sa stať, že vám filter na ministerstve zobrazí desiatky záznamov, ktoré musíte vy fyzicky prekontrolovať. Pre takýchto ľudí je Jakubov web Vyhralsom.sk skvelá a užitočná pomôcka, ktorá ušetrí veľké množstvo času.