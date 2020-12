Príroda na 57-tisíc rokov dokonale zakonzervovala vlčie mláďa. Vedci zistili, čo zrejme spôsobilo jeho smrť

Dôkazom je mláďa vlka, ktoré sa zachovalo takmer dokonale. Je staré 57 000 rokov a vedcom sa okrem iného podarilo zistiť napríklad aj to, čo mláďa pred smrťou jedlo a ako pravdepodobne zomrelo.

Vlčica sa zachovala takmer dokonale

Ako informuje portál Science Alert, samicu vlka sivého (Canis lupus) sa podarilo objaviť ešte v roku 2016 v kanadskom Yukone počas ťažby zlata. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Current Biology, ide o najviac zachovalú múmiu vlka z doby ľadovej, akú sa doteraz podarilo nájsť. Ide o skutočnú vzácnosť, zachovali sa nielen chlpy, ale aj mäkké tkanivá, pokožka a dokonca aj nos.

Vďaka analýze odobratých vzoriek DNA či izotopovej analýze sa odborníkom podarilo určiť, kedy mladá vlčica, ktorá dostala meno Zhùr zomrela. Analýza za pomoci röntgenu zas ukázala, že v čase, keď mláďa zomrelo, malo ešte len 7 týždňov. Mláďa vlka je pre vedcov dôležité nielen preto, že sa zachovalo v takmer dokonalom stave, ale aj preto, lebo múmiu sa podarilo objaviť v permafroste v oblasti Severnej Ameriky.

Zvyčajne sa totiž múmie podarí objaviť v sibírskych oblastiach, tie sa však získavajú pomerne ťažko. K tejto múmii sa podarilo dostať pomerne ľahko a vedcom poskytuje jedinečnú možnosť skúmať, ako sa vlky dostali na územie Severnej Ameriky. Vedcom sa podarilo zrekonštruovať mitochondriálny genóm vlčice, vďaka čomu objavili podobnosť s beringianským vlkom, ktorý sa kedysi vyskytoval v oblasti Yukonu a Aljašky, ale aj s vlkom, ktorý žil kedysi v oblasti Ruska.

Prečo bolo mláďa samé?

Výsledky analýzy sú dôkazom toho, že v dávnej minulosti dochádzalo ku kontaktu medzi vlkmi žijúcimi na území Severnej Ameriky a Eurázie. Okrem toho, vedci mali možnosť zistiť, čím sa vlky počas doby ľadovej kŕmili. Ukázalo sa, že počas svojho krátkeho života jedla vlčica najmä ryby, napríklad lososa. Aj keď aj v súčasnosti si vlky občas na rybách pochutia, vedcov to prekvapilo. Očakávali totiž, že počas doby ľadovej sa kŕmili najmä bizónmi.

Záhadou ostáva, prečo bola vlčica sama a ako je možné, že sa jej telo tak dokonale zachovalo. Vedci sa domnievajú, že mláďa zomrelo po tom, čo sa naň zvalili steny jeho nory. To by vytvorilo suché a chladné prostredie bez prívodu vzduchu, teda ideálne podmienky na mumifikáciu. Otázne však je, kde bol zvyšok jej rodiny? Je totiž nepravdepodobné, že by bolo vĺča v nore samo.

Vedci si myslia, že podobné objavy budú čoraz častejšie, keďže klimatické zmeny spôsobujú postupné roztápanie permafrostu. Aj keď však vedci majú z týchto objavov radosť, uvedomujú si, že to nie je dobré znamenie.