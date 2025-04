Pripravte si viac peňazí: Ceny na Slovensku bleskovo rastú a bude ešte horšie. Môže za to naša vláda, inflácia je opäť vysoká

Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v marci úroveň 4 %, čo je najviac za posledných 15 mesiacov, pričom tempo jej rastu sa mierne zrýchlilo. Medziročne vyššie boli ceny vo všetkých 12 odboroch, a to od 1,1 % v odbore doprava do 10,6 % v odbore vzdelávanie. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Inflácia sa v marci zrýchlila, a to najmä v dôsledku vyšších cien bežných tovarov a služieb. Zdražovanie cien tovarov a služieb spôsobila vyššia daň z pridanej hodnoty (DPH) aj zavedenie transakčnej dane. Najviac zdraželi stravovacie a ubytovacie služby, naopak, tlmiaci efekt na infláciu mali ceny potravín a pohonných látok. Zdražovanie však bude pokračovať aj v nasledujúcom období. Zhodnotil to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

Ceny porastú ešte rýchlejšie

„Predpokladáme, že zdražovanie aj pod vplyvom novej transakčnej dane by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Navyše, na ceny potravín by aj počas zvyšku roka mohli pôsobiť externé faktory, a to od šírenia infekcií, ktoré majú potenciál znižovať domácu produkciu v živočíšnej výrobe, až po sucho, ktoré zasiahlo región počas zimy a má potenciál ovplyvniť aj časť tohtoročnej úrody. Naproti tomu tlak na ďalší nárast cien služieb v dôsledku silného rastu miezd v ekonomike by mohol v priebehu roka postupne slabnúť,“ uviedol Koršňák

Dodal, že v dôsledku daňových zmien ostane inflácia služieb na nadpriemernej úrovni. V nasledujúcich mesiacoch očakáva mierne zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien tesne nad štyrmi percentami. V priemere za celý rok by mala inflácia dosiahnuť 4,1 %.

Rast celkovej inflácie najviac ovplyvnili drahšie potraviny s nealko nápojmi, ktorých ceny boli medziročne vyššie o 3,2 %. V tomto odbore boli naďalej drahšie najmä nealkoholické nápoje o 15 %, pričom dvojciferný rast evidovali ako minerálne vody a šťavy, tak aj káva, čaj a kakao.

Medziročne vyššie ceny v rámci potravín zaznamenalo šesť z deviatich zložiek. Výrazne drahšie boli oleje a tuky nad 13 %, dvojciferný rast si udržali už deviaty mesiac. Vyššie ceny o 4 až 7 % malo tiež mlieko, syry s vajcami, tiež ovocie, ako aj cukor a cukrovinky. Naopak, lacnejšie do 2,6 % bolo mäso a tiež zelenina.

K rastu inflácie naďalej prispievali najmä odbory s nižším podielom na výdavkoch. Boli to najmä rasty cien v reštauráciách a hoteloch o 8,7 %. Významný vplyv malo aj zdražovanie rozličných tovarov a služieb v priemere o takmer 7 %, ovplyvnené drahšími kaderníckymi a skrášľovacími službami, ale aj finančnými službami či poistením. Infláciu zvyšovali aj stále rastúce ceny alkoholických nápojov a tabaku o 5,9 %, zdraželo najmä víno, ale aj destiláty, pivo a tabak.

Slováci si priplácajú

Vo váhovo najvýznamnejšom odbore bývanie s energiami vzrástli ceny o 2,4 %, tempo rastu bolo miernejšie. Dvojciferný medziročný rast zaznamenali ceny dodávky vody a zberu smetí. Mierne poklesli ceny tepelnej energie. V porovnaní s februárom 2025 vzrástli spotrebiteľské ceny v deviatich z celkovo 12 odborov v rozmedzí od 0,2 % za bývanie s energiami do 1,7 % za odevy a obuv. Lacnejšia bola doprava o 1,5 % a potraviny s nealko nápojmi o 0,1 %.

Najväčší vplyv na medzimesačnú infláciu mali vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely. Drahšie bolo nielen stravovanie o 1,5 %, ale aj ubytovacie služby, kde boli ceny vyššie o 1,2 %. Po dvoch mesiacoch poklesu prispelo k inflácii aj výraznejšie zvýšenie cien v odbore odevy a obuv o 1,7 %.

Vo výdavkovo najdôležitejšom odbore bývanie a energie sa ceny zvýšili o 0,2 %. Rástli najmä ceny imputovaného nájomného, údržby a opráv obydlia, zberu smetí a pevných palív. Mierne klesli ceny tepelnej energie. Naopak, tlmiaci účinok na rast inflácie mali nižšie ceny v odbore doprava o 1,5 %. Lacnejšie boli pohonné látky o 3,8 %, ale tiež dopravné služby a nákup motorových vozidiel. Pozitívny vplyv na medzimesačnú infláciu mal vývoj cien potravín a nealko nápojov, ktoré po dvoch mesiacoch rastu klesli o 0,1 %.

Ide o odbor, ktorý má druhý najväčší podiel vo výdavkoch domácnosti. Spomedzi potravín zlacnelo sedem z celkovo deviatich potravinových položiek. V porovnaní s februárom boli nižšie najmä ceny olejov a tukov o 4,1 %, ovocia o 1,3 %, zeleniny o 0,9 % a mäsa o 0,3 %. Naopak, vzrástli ceny mlieka, syrov a vajec o 0,9 %, ako aj chleba a obilnín o 0,7 %. Ceny v celom odbore zvyšovali stále drahšie nealko nápoje o 1,4 %.