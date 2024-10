Pripravte sa na výdatný dážď: Počasie na Slovensku sa opäť mení, nateraz sa lúčime aj s mrazmi

Počasie na našom území bolo v posledných dňoch relatívne pokojné, hoci na mnohých miestach ľudí zaskočili nočné mrazy. To by sa v najbližších dňoch už nemalo diať, no zato sa vráti výdatný dážď.

Už včera večer postupne pribúdala od západu krajiny oblačnosť a dnes sa ľudia zobudili do zamračeného ráno. V noci dokonca ešte na niektorých miestach slabo mrzlo. „Počas stredy sa nad západnou, strednou a čiastočne aj južnou časťou Európy bude nachádzať plytká tlaková níž. Po jej prednej strane k nám od juhozápadu postúpi frontálne rozhranie,“ informuje iMeteo.

Treba počítať so zrážkami

Pre nás to teda znamená, že na Slovensku dnes bude zamračené, hoci na východe bude spočiatku oblakov menej. Denné teploty vystúpia na 9 °C až 14 °C. Očakáva sa, že na väčšine územia napadne do 15 mm zrážok. Na juhozápade krajiny ich bude viac, a to do 25 mm.

„Daždivo bude aj v ďalších dňoch, pričom od piatka sa na hrebeňoch Tatier opäť objaví aj sneženie. Viac prezrádza naša videografika v úvode článku,“ dodáva iMeteo. Krajšie počasie by sa mohlo podľa portálu vrátiť od nedele.