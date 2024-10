Prichádza vykurovacia sezóna, v tento deň by ste mali zapnúť kúrenie: Toto doma určite nerobte, môže vás to stáť stovky eur

S príchodom jesenných dní a klesajúcimi teplotami sa pomaly dostávame do obdobia, kedy je potrebné začať vykurovať naše domácnosti. Otázkou zostáva, kedy je ten správny čas zapnúť kúrenie, aby sme zabezpečili príjemnú vnútornú klímu a zároveň šetrili energie.

Vykurovacia sezóna sa oficiálne začína 1. septembra a trvá až do 31. mája nasledujúceho roka, ako uvádza vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. Teplo do našich radiátorov však začne prúdiť, ak počas vykurovacieho obdobia klesne vonkajšia teplota pod 13 °C aspoň dva dni po sebe.

Vo vyhláške sú uvedené aj odporúčané teploty, ktoré by mali byť nastavené v rôznych miestnostiach bytu či domu. V obývačke sa odporúča 21 °C, v kuchyni a na toalete 20 °C. Najvyššia teplota by mala byť v kúpeľni, a to 24 °C. Na chodbách či schodiskách postačí teplota 15 °C.

Prehrievanie domácností

Mnohí Slováci netušia, že jednou z najčastejších chýb pri vykurovaní je dlhodobé prehrievanie miestností. Podľa odborníkov je pre ľudské telo najvhodnejšia teplota 22 °C, informuje portál CenyEnergii.sk. „Ak budete v byte, dome alebo iných priestoroch kúriť príliš intenzívne, môže to mať viacero rizík. Prvým sú zdravotné problémy, ako napríklad vysušovanie slizníc a znižovanie vlhkosti vzduchu. Druhým sú praktické problémy, napríklad intenzívnejšie vírenie prachu pri vyšších teplotách,“ uvádza sa v odporúčaniach.