Prichádza obrovská vlna smiechu. Toto sú najlepšie komédie, ktoré k nám dorazia v roku 2020

Rok 2020 je už tu a práve preto tu máme zoznam niekoľkých filmov z komediálneho žánru, ktoré si určite nesmiete nechať ujsť počas tohto roka. Samozrejme, že v tomto zozname nedokážeme pokryť úplne všetky nadchádzajúce filmy. Môžeme však hovoriť o tých, ktoré už boli oznámené a určite sa oplatí im venovať pozornosť.

Death on the Nile

Dielo, ktoré si zmienime ako prvé, je Death on the Nile. Tento film je v skutočnosti pokračovaním úspešného diela vražda v Orient Exprese. Snímke dal formu herec a režisér Kenneth Branagh a bol nakrútený podľa knižnej predlohy Agaty Christie. Nadchádzajúce dielo bude tiež adaptáciou knižnej predlohy od významnej autorky a Kenneth Branagh sa teda vráti v úlohe legendárneho Hercula Poirota.

Dollitle

Ďalší titul, ktorý si spomenieme je film Dolittle. Hlavnú úlohu si v ňom zahral Robert Downey Jr. a réžie filmu sa ujal Stephen Gaghan. V roku 1998 si postavu doktora Dolittla zahral Eddie Murphy. Uvidíme čo teda prinesie tento o čosi modernejší reboot. V každom prípade je však jasné, že sa máme na čo tešiť. Nemalým lákadlom môže byť soundtrack od Dannyho Elfmana či hviezdne obsadenie v podobe Toma Hollanda, Ramiho Maleka, Emmy Thompson či Marion Cotillard.

Peter Rabbit 2: The Runaway

Tak sa zdá, že tento rok sa opäť bude niesť v duchu pokračovaní. Môžeme sa totiž okrem iného tešiť aj na pokračovanie podarenej a úspešnej komédie Peter Rabbit. Tá príde s druhým pokračovaním. Prvý film bol založený na knižnej predlohe autorky Beatrix Potter. Druhý film však leží na pleciach iba producentom a scenáristom a tak sme veľmi zvedaví na to, čo z tohto projektu nakoniec vznikne.

Coming 2 America

Dôkazom toho, že budúcoročné projekty sa budú niesť v duchu pokračovaní, je aj titul Coming 2 America. Tento film bol v 80. rokoch obrovským trhákom. Prostredníctvom tohto filmu si pre nás herec Eddie Murphy nachystal fantastický comeback. Herec si mimo iného zahral tento rok aj v komédii od Netflixu s názvom Dolemite Is My Name.

Bill & Ted 3

Ďalšia veľká novinka, ktorá tento rok otriasla internetom je titul Bill And Ted. Presnejšie ide o tretie pokračovanie ikonickej série, v ktorej si hlavné úlohy zahrali Keanu Reeves a Alex Winter. Film bude niesť názov Bill & Ted’s Excellent Adventure. V úplne prvom filme mali Bill a Ted 17 rokov. Keďže všetci vieme, že od 89 už utieklo slušné množstvo vody, je jasné, že aj komická dvojica poriadne zostarla. To však nič nemení na veci, že sa máme na čo tešiť.

Bad Boys 3

Ďalšie významné pokračovanie, ktoré otvorí rok 2020 alebo rok sequelov, bude film Bad Boys 3. V ikonickom titule sa opäť vrátia Will Smith a Martin Lawrence. Film nám bol pôvodne sľubovaný už v januári 2017. Odvtedy dostala premiéra niekoľko odkladov a tak sa film dostáva do kín až o tri roky neskôr.

Minions: The Rise of Gru

S príchodom roku 2020 sa môžeme tešiť aj na druhé pokračovanie Mimoňov. Filmový séria Ja, zloduch sa tak dočká v poradí už piateho celovečerného filmu. O titule zatiaľ veľa nevieme, no mali by sme sa dozvedieť viac o minulosti Grua.

Ghostbusters 2020

Jason Reitman, syn amerického režiséra Ivana Reitmana, ktorý pochádza z Komárna, prevzal po otcovi rodinný projekt a budúci rok opäť vdýchne život Krotiteľom duchov. Film, ktorý bol v čase svojho vzniku nepochybne revolúciou v žánri, je už dnes kultovou klasikou. V novom pokračovaní však budeme môcť vidieť aj pôvodné obsadenie v podobe Billa Murrayho, Dana Aykroyda, Ernieho Hudsona či Sigourney Weaver.