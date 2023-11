Prichádza obľúbená sezóna otužovania, avšak môže byť aj nebezpečné: Riaďte sa týmito radami, môžu vám zachrániť život

Pri otužovaní by ľudia nemali preceňovať svoje sily, plávať ďaleko od brehu či pod ľad. Upozornila na to Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža na sociálnej sieti. Radí tiež, aby sa ľudia nechodili otužovať sami.

Po vstupe do vody záchranári odporúčajú dýchať zhlboka a pokojne. Pokiaľ je voda príliš studená, nie je dobré do nej ponárať hlavu. „Môže ťa silno rozbolieť, zatočiť sa ti a môžeš dokonca aj stratiť vedomie,“ vysvetlili. Pri lámaní ľadu alebo pri pohybe okolo neho treba byť podľa nich opatrný, pretože koža je v studenej vode znecitlivená. „Ostrý ľad ťa môže porezať bez toho, aby si si to všimol,“ upozornili.

Po vyjdení z vody záchranári odporúčajú mať pripravené teplé oblečenie, do ktorého sa ľahko oblieka. Prípadne aj podložku, na ktorej sa dá prezliecť. Rovnako je dobré mať pripravený aj teplý nápoj. Pri zahrievaní je podľa nich lepšie zvoliť ľahký pohyb, nie výraznú fyzickú aktivitu.