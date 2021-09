Pribudlo najviac prípadov od apríla. Pozitívnych bolo 902 testov, rezort zdravotníctva zverejnil prognózu

Na Slovensku vo štvrtok (16.9) pribudlo 902 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 8 999 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 401 250 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 721 027 ľudí. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. Počet hospitalizovaných sa zvýšil, v nemocniciach je 393 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 569, za včera pribudli 3 úumrtia . Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb a to o 2 565. Momentálne ich je 2 415 044.

Prognóza na september nie je priaznivá

Koncom septembra by mohlo denne pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných novým koronavírusom. Denné príjmy do nemocníc by sa mohli pohybovať medzi 75 až 100 prípadmi. Vyplýva to z odhadov Ministerstva zdravotníctva, o ktorých vo štvrtok po rokovaní vlády informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Väčšinu hospitalizovaných v nemocniciach aktuálne tvoria najmä neočkovaní. V stupni monitoringu, teda v zelenej farbe, budú od pondelka (20. 9.) už len štyri okresy. “Nárast ochorení je u nás za týždeň približne dvojnásobný,” uviedol šéf rezortu. Aktuálne je v nemocniciach hospitalizovaných 203 pacientov, na umelej pľúcnej ventilácii je 20 osôb. Denne pribudne 548 prípadov. Vzrástol aj počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby k pacientom s ochorením COVID-19.

Hoci od pondelka budú štyri okresy v bordovej farbe, teda v druhom stupni ohrozenia, núdzový stav sa zatiaľ podľa ministra nebude vyhlasovať. “Nevylučujem, že do budúcnosti to nebude potrebné, ale zatiaľ podľa môjho dnešného pokynu sa budú regionálni hygienici z týchto štyroch okresov spájať s jednotlivými primátormi alebo starostami obcí, kde je situácia najhoršia,” povedal s tým, že jednotlivé obce budú môcť skrátiť otváracie hodiny či obmedziť pohyb ľudí, alebo zakázať niektoré podujatia.