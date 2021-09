Cez víkend mali byť svadby, ľudia zatajovali kontakty. Bardejov je v bordovej farbe už od dnešného dňa

Na včerajšom zasadaní vlády schvaľovali aj nové rozdelenie okresov podľa platného COVID automatu. Každým dňom pozorujeme, že epidemická situácia sa zhoršuje, pribúdajú pozitívne testy a viac pacientov je aj v nemocniciach. Aj preto sme zhoršenie mapy okresov očakávali. Aj tento týždeň však skončil jeden okres v horšej farbe o pár dní skôr.

Minulý týždeň to bola Rožňava, tento týždeň je to Bardejov. Ten je zaradený do bordovej fázy už od dnešného dňa. Regionálni hygienici sa totiž obávali toho, čo by mohli spôsobiť septembrové svadby a oslavy, ktoré sa mali konať ešte tento víkend, informuje Denník N. Situácia je mimoriadna, prípady prudko rastú a trasovanie kontaktov v poslednom období zlyhávalo na tom, že ľudia zatajovali osoby, s ktorými sa stretli, prípadne účasť na iných oslavách, pohreboch a podobne. Aj preto je v bordovej fáze už od 17. septembra a platia sprísnené opatrenia.

Hygienici mali obavy zo svadieb a osláv

Ak by sa Bardejov do bordovej zaradil až od pondelka, mohlo by to spôsobiť nekontrolovateľné šírenie nákazy v okrese. Mnohí obyvatelia, najmä tí, ktorí plánovali počas víkendu oslavy či svadby ostali nahnevaní. Situácia sa v okrese zhoršila aj preto, lebo ľudia zatajovali, že boli na iných oslavách, čím sa spomalilo sledovanie kontaktov.

Prognóza na september nie je veľmi optimistická, aj preto máme COVID automat, ktorý predchádza vzniku ešte horšej situácii a to preventívnymi opatreniami, ktoré sú už aj v bordovej farbe prísnejšie. Koncom septembra by mohlo denne pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných novým koronavírusom. Denné príjmy do nemocníc by sa mohli pohybovať medzi 75 až 100 prípadmi. Vyplýva to z odhadov Ministerstva zdravotníctva, o ktorých po rokovaní vlády informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Opatrenia v bordovej fáze

V okresoch druhého stupňa ohrozenia, čiže v bordových okresoch, musia ľudia počítať s povinným respirátorom v interiéri a nosením rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pri vzdialenosti do dvoch metrov. Pre vybrané skupiny naďalej platí výnimka z ich nosenia. Ľudia sa v okrese už nemôžu pohybovať bez obmedzení. Výnimka je od 21 hodiny do 5 hodiny ráno. Pre tieto okresy platí nevyhnutnosť núdzového stavu. Vyplýva to z platného COVID automatu. Počas zákazu nočného vychádzania však budú platiť výnimky.

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia pre kompletne zaočkovaných sú bez limitu. Pre režim OTP platí na hromadných podujatiach obmedzenie kapacity na maximálne 25 percent. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, v tomto režime platí na hromadnom podujatí maximálne do 50 osôb. Pri základnom režime platí, že na hromadných podujatiach môže byť maximálne 6 osôb. Obmedzenia budú platiť podľa príslušného semafora. Pre všetky tri typy hromadných podujatí platí, že organizátor musí mať zoznam účastníkov.

Keďže svadby, kary, oslavy, večierky, ale aj hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zaradili v COVID automate medzi vysokorizikovú aktivitu, pre kompletne zaočkovaných platí, že v interiéri môže byť maximálne 20 osôb. Pre režim OTP aj základ platí úplný zákaz konania týchto podujatí.

Kompletne zaočkovaní môžu na bohoslužby chodiť bezlimitne. V režime OTP platí, že obsadená môže byť maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, platí maximálne do 50 osôb. Pre bohoslužby v režime základ platí, že na 15 štvorcových metrov môže byť maximálne jedna osoba. Vo všetkých troch režimoch taktiež platí povinnosť mať zoznam účastníkov.

Zakázané činnosti

Pre základný a aj režim OTP v bordových okresoch platí aj zákaz pre: fitnes, plavárne, wellness, športové súťaže, akvapark či kúpele, ak nevyplývajú zo zdravotnej indikácie.

Reštaurácie a ubytovacie zariadenia

Čo sa týka reštaurácií, tie sú otvorené len pre očkovaných. OTP aj základ môžu využiť okienkový predaj. Pri OTP režime je povolený pobyt na terase, no s prísnymi hygienickými pravidlami. Ubytovacie zariadenia môžu byť otvorené len pre plne zaočkovaných a režim OTP, pri ktorom ale platia prísnejšie opatrenia. Pokiaľ máte test alebo ste ochorenie prekonali, môžete sa ubytovať v hoteli s tým, že budete na izbe len členovia spoločnej domácnosti, a to max. 2 osoby na jednej izbe alebo členovia domácnosti v jednej izbe. Reštaurácie sú pre vás však zakázané.

Rozdelenie okresov od pondelka 20. septembra

V stupni monitoring budú okresy (zelené):

okres Dunajská Streda, okres Medzilaborce, okres Pezinok, okres Poltár.

V stupni ostražitosť budú okresy (oranžová):

okres Banská Bystrica, okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Kysucké Nové Mesto, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Šaľa, okres Senec, okres Sobrance, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce.

V I. stupni ohrozenia (červené):

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Bytča, okres Gelnica, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Martin, okres Poprad, okres Prešov, okres Revúca, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trenčín, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zvolen.

V 2. stupni ohrozenia (bordová):