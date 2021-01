Pribudlo 97 úmrtí, PCR testy odhalili 2 923 prípadov. Cez víkend sa otestuje ďalšie mesto, využije online registráciu

Na Slovensku v stredu (13.1) pribudlo 2 923 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 12 342 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 217 978 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V stredu pribudlo 3 373 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 160 40 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 275 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 036 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 243 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 246 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 580 412 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 3 260.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2 923 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 3 626 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 23,68 % z 12 342 ukončených RT-PCR vyšetrení a 4,759 % z 76 389 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Nitrianskom kraji (663), nasleduje Trnavský kraj (457), Košický (421), Prešovský (342), Bratislavský (336), Žilinský (247), Banskobystrický (235) a Trenčiansky (222). Je medzi nimi 1 372 mužov a 1 551 žien.

Cez víkend sa otestuje Banská Bystrica

Banskobystrická samospráva vyzýva inštitúcie, podniky a obchodné prevádzky sídliace v okrese Banská Bystrica, aby jej nahlásili predbežný počet záujemcov o testovanie na nový koronavírus.

Mesto v spolupráci s okresným úradom totiž plánuje v prípade dostatku antigénových testov, o ktoré požiadali ministerstvo vnútra, už tento víkend (16. a 17. 1.), od 8.00 do 18.00 h, zorganizovať komunitné, cielené testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce a majú potvrdenie o tom, že nemôžu pracovať z domu. O výzve informoval v stredu večer magistrát.

Registrácia online

Informácie od zamestnávateľov o počte záujemcov o testovanie samospráve poslúžia na zistenie predbežného počtu testovaných. Online registračný systém (testovanie.banskabystrica.sk), ktorý má byť funkčný od štvrtka (14. 1.), umožní záujemcom nahlásiť sa na testovanie na presný čas a miesto. Môžu sa registrovať aj živnostníci, tí však budú musieť predložiť pred testovaním živnostenský preukaz.

Týka sa to ľudí, ktorí majú trvalý pobyt alebo miesto výkonu práce v okrese Banská Bystrica a zároveň disponujú potvrdením od zamestnávateľa, v ktorom je uvedené, že nemôžu pracovať z domu. V prípade, že sa taká osoba nemá ako zaregistrovať online, môže tak urobiť telefonicky prostredníctvom kontaktu 048/4330 777. Týmto spôsobom je možné sa zaregistrovať do soboty (16. 1.) do 15.00 h. Zamestnanci tak predídu na odberných miestach dlhým radom v nepriaznivom počasí.

“Vyzývame zamestnávateľov, podniky a obchodné prevádzky sídliace v okrese Banská Bystrica a zamestnávateľov, ktorých pracovníci fyzicky vykonávajú prácu v našom okrese, aby nám nahlásili, koľko ich ľudí má záujem pretestovať sa na ochorenie COVID-19. Zároveň žiadame, aby ich motivovali k využitiu pretestovania, čím prispejú k zlepšeniu epidemiologickej situácie v meste i okrese,” vyzval primátor Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrica spolu s miestnymi odborníkmi preferuje komunitné, cielené testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce. Ak však vláda bude trvať na tom, aby samosprávy opäť organizovali celoplošné testovanie v súčasnom nepriaznivom období, bude to rešpektovať a je pripravené zorganizovať celoplošné testovanie počas určeného víkendu.