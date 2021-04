Pribudlo 48 úmrtí, PCR testy odhalili 485 nakazených. Seniorov by mohli začať očkovať mobilné tímy

Na Slovensku vo štvrtok (22.4) pribudlo 485 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 6 563 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 378 635 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 648 717 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 641 pacientov.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 533 929 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 11 405. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 996 484.

Mobilné tímy pre seniorov by možno zvýšili ochotu očkovať sa

Mobilné očkovacie tímy pre seniorov aj mimo zariadení sociálnych služieb (ZSS) by možno zvýšili ich ochotu dať sa zaočkovať. Poznamenal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu počas rokovania vlády. Výjazdové očkovacie tímy sa podľa jeho slov v ZSS osvedčili a keď to kapacity dovolia, mohli by chodiť podávať vakcíny proti ochoreniu COVID-19 aj seniorom mimo týchto zariadení.

“Myslím si, že sa nám osvedčilo v ZSS, že keď je možnosť mobilného výjazdového očkovacieho tímu, tak to zvyšuje ochotu seniorov dať sa zaočkovať,” uviedol minister s tým, že dôvodom je zrejme to, že seniori tak nemusia riešiť logistiku či odvoz.

“V prípade, keď sa uvoľnia kapacity – lebo to očkovanie v ZSS v regiónoch už priebežne ukazuje, že všetci, ktorí chceli byť zaočkovaní, budú zaočkovaní – vtedy by sme (mobilné tímy) mohli použiť aj všeobecne pre seniorov, ktorí nie sú v ZSS,” dodal minister s tým, že podmienkou pre výjazd takéhoto tímu je minimálny počet 20 nahlásených ľudí.

Ak by sa teda v obci našlo toľko záujemcov – seniorov, alebo by sa viacero obcí dohodlo, podľa Krajniaka by to mohlo napomôcť k zvýšeniu ochoty seniorov dať sa zaočkovať. “Hovorím to ako môj názor z nášho rezortu, pretože sa nám to osvedčilo a máme po tom aj dopyt,” uzavrel minister.