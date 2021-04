Celoplošné testovanie má byť minulosťou. Skončiť s ním by sa mohlo už čoskoro

Ako uviedla predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uvažuje aj o testovaní odpadových vôd.

Samotesty aj vybrané lokality

V najbližších mesiacoch by sa mohlo upustiť od plošného testovania. Štát podľa predsedníčky Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jany Bittó Cigánikovej (SaS) plánuje testovanie zamerať na ohniská, školy, firmy či hromadné podujatia. Používať by sa mali aj samotesty. Ako uviedla v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uvažuje aj o testovaní odpadových vôd. Vytrasovať by sa tak dala konkrétna bytovka, firma alebo nemocnica, kde je väčšia koncentrácia vírusu.

Mrhanie peňazí podľa Hlasu

Poslanec NR SR Richard Raši (Hlas-SD) doplnil, že aktuálna forma celoplošného a stále povinného testovania je absolútne nevhodná a je to mrhanie peňazí. Súhlasí však s tým, že zmysel má cielené testovanie v ohniskách. S predsedníčkou zdravotníckeho výboru sa zhodli v tom, že súčasná forma testovania nemá opodstatnenie. Nejde však podľa Bittó Cigánikovej o vyhodené peniaze. Podotkla, že časť financií bola vynaložená správne aj efektívne.