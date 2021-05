Pribudlo 34 úmrtí, PCR testy odhalili 378 nakazených. Od zajtra vstupujeme do červenej fázy

Na Slovensku vo sobotu (1.5) pribudlo 378 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 34 967 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 383 098 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 661 243 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 330 pacientov.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 664 217 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 11 766. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 1 093 258.

Druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku dostalo už viac ako pol milióna ľudí. Ako vyplýva z informácií, ktoré zverejnilo na svojom webe Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, Slovensko túto hranicu prekonalo vďaka zaočkovaným počas soboty.

Od pondelka sme v červenej fáze

V ružových a červených okresoch, teda v prvom a druhom stupni varovania, sa od pondelka (3. 5.) rušia doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok. Po novom sa pri vstupe nebude vyžadovať negatívny test.

„Jedinou výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21.00 do 1.00 h, kde sa naďalej bude vyžadovať negatívny test nie starší ako sedem dní alebo doklad o výnimke,” informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

V bordových okresoch (III. stupeň varovania) bude zákaz vychádzania od 5.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa. Zo zákazu budú výnimky ako doteraz. Na celom Slovensku platí od štvrtka zákaz vychádzania až po 21. hodine. Rozdelenie okresov podľa covid automatu platné od pondelka nájdete na tomto odkaze.

Pravidlá pre vstup na pracoviská pre okresy v prvom a druhom stupni varovania zostávajú tak ako doteraz, no výlučne pre časový rámec od 21.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa. V tomto čase platí pre tieto stupne varovania zákaz vychádzania.

Vláda tiež predstavila tzv. kultúrny semafor a teda sa môžu konať niektoré akcie. Od druhého stupňa varovania, teda v červenej fáze, je povolené len sedenie a kapacita môže byť zaplnená na 50 percent s tým, že v exteriéri môže byť najviac 200 a v interiéri 150 ľudí. Všetky výnimky pri vstupe do červenej fázy si môžete prečítať na tomto odkaze.

Imunita po prekonaní ochorenia je väčšia ako po očkovaní

Vyplýva to z výskumu českého Centra bunkového a tkanivového inžinierstva v Brne. “Vidíme, že ľudia, ktorí chorobu prekonali, majú na úrovni bunkovej imunity určite lepšiu odozvu než očkovaní,” uviedla šéfka tímu vedcov pôsobiacich vo Fakultnej nemocnici u sv. Anny v Brne Irena Koutná.

Údaje z konca marca ukázali, že zhruba 20 percent očkovaných nemá po prvej dávke vakcíny žiadne pamäťové stopy – tie boli zreteľné až po kompletnom zaočkovaní. Protilátky by sa mali vytvoriť v oboch skupinách, no časom sa ich účinnosť zoslabuje a niekedy sa nemusia objaviť vôbec.

“Ukazuje sa, že po troch mesiacoch sú protilátky vo väčšine prípadov nemerateľné. To ale neznamená, že ľudia nemajú pamäťové bunky, ktoré ich môžu ochrániť,” dodala Koutná. Práve tieto bunky by mali v tele podľa nej zaručiť dlhodobejšiu ochranu.

Oficiálne sa predpokladá, že ochrana po zotavení z covidu trvá 90 dní, pripomína portál Novinky.cz. Dostupné dáta však podľa vedcov potvrdzujú, že získaná imunita môže trvať aj dlhšie ako rok. “Vieme, že po prekonaní ochorenia nás to bude chrániť zhruba rok, ale po roku, roku a pol, sa niekedy nevytvorí príliš silná pamäťová stopa, takže to slabne,” priblížila Koutná.

Česko nateraz podľa serveru Novinky.cz neuvažuje o tom, že by sa preukazovala hladina protilátok či bunková imunita, hoci by to mohol byť najpresnejší ukazovateľ infekčnosti človeka.